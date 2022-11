Fügung: Die Wutgestalten eines ukrainischen Künstlers finden Asyl

Die Galeriewände entlang stampfen, trampeln, fuchteln schwarze Schablonen-Gestalten mit Zyklopenaugen. Sie sind gekleidet in Uniformfetzen, stören und bedrohen aggressiv die nach Ruhe suchenden, Kontemplation verlangenden konstruktivistischen Stahlskulpturen auf ihren Sockeln. Diese Kuben und Faltungen bilden eine ästhetische Struktur und Ordnung, die den friedlichen Rhythmus des Lebens wiedergeben. Sie erinnern an die frühe Avantgarde des 20. Jahrhunderts, an den Stil des in Paris und später in den USA berühmt gewordenen Ukrainers Archipenko, dem „Plastiker des Kubismus“. Mit ihm setzt sich der junge Kiewer Bildhauer Oleksii Zolotar seit Jahren auseinander, sucht so nach einer möglichen Fusion von ukrainischem Modernismus und der europäischen Avantgarde und Postmoderne.