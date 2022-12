Micha Ullman und der rostige Sand von Ramat Hascharon

Denklandschaften der Leere: Der israelische Bildhauer und seine Advents-Ausstellung „Körper“ in der St.-Matthäus-Kirche am Kulturforum.

Es sind allesamt Erinnerungsräume, die Micha Ullman aus Ramat Hascharon bei Tel Aviv für Berlin geschaffen hat. Es sind Räume der Leere, wie auch sein Moses-Mendelssohn-Denkmal im Pflaster nahe der Marienkirche. Er zeigt nur die steinernen Umrisse vom zerstörten Wohnhaus des jüdischen Philosophen. Ullmans „Erinnerungslandschaften“ brauchen wenig Platz. Umso mehr Begriffe wie Sprache, Raum und Zeit, Erde, Stille. Und eben Leere.

Mit in den Boden gegrabenen Raum-Zeichen und Stufen knüpft der Bildhauer auf eigenwillige Weise an die Schöpfungsmythen des Alten Testaments an. Die Leere, die das Ausheben von Erde hinterlässt, das Volumen der ausgehobenen Masse – die Negativ- wie Positivform also – sollen wir als Raum begreifen. Räume, die Ullman mit Immateriellem füllt, für das wir Worte finden sollen.

Chair, Eisen, roter Sand Berliner Zeitung/Markus Wächter

Wir treffen den israelischen Bildhauer, der schon 1995 die versunkene Bibliothek ins Pflaster des Berliner Bebelplatzes eingepflanzt hat – als große Leere, als unverdrängbare Erinnerung an das, was geschah, und nie wieder geschehen darf: 1933 verbrannten die Nazis auf einem riesigen Scheiterhaufen Werke der Weltliteratur, das humanistische Erbe von Okzident bis Orient. Bald darauf verbrannten sie auch Menschen. Jetzt, im Advent, ist der nunmehr 83-jährige Ullman wieder einmal nach Berlin gekommen. In St. Matthäus am Kulturforum hat er, zusammen mit seinem Berliner Wegbegleiter Alexander Ochs, die Ausstellung „Körper“ aufgebaut: Ullmans fotografierte und gefilmte Aktionen, bei denen er mit israelischen und palästinensischen Jugendlichen Erde auf den jeweiligen Territorien symbolstark austauschte und wo heute je ein Olivenbaum gedeiht.

Und wir sehen die Pflasterfotos des Stuttgarter Mahnmals mit den dunklen Wundmalen, die Vitrinen mit den wie vom Meereswind geformten Körper-Sandmulden. Und die Sanduhrkamera: Das Lupenglas auf der Glasplatte, links vor dem aus rostigem Sand und Wasser „aquarellierten“ Altarbild bringt einem den philosophischen, universalen, auch poetischen Ansatz in der Arbeit dieses mit reduziertesten Mitteln arbeitenden Minimalisten ganz nahe: Ein winziges rotes Sandkorn wird unter dem optischen Glas zur Makrostruktur. Der Winzling vom Mittelmeerstrand des politisch und religiös zerrissenen, zerstrittenen „Gelobten Landes“ nimmt sich unter der Lupe aus wie ein braungoldener Bernstein, besteht indes aus Quarz und Eisen, das an der Luft oxidiert und dem Sand dieses intensive Rostrot gibt.

Bild aus der Serie „Stufen 7 Sandzeichnungen“, Sand auf Papier Berliner Zeitung/Markus Wächter

Hamra-Sand. Hamra heißt auf Arabisch rot – und Micha Ullman, der gerade Arabisch lernt, nutzt diesen wie rostigen Sand der Küste unweit Tel Avivs seit einem halben Jahrhundert als Material für seine Kunst aus „Erdstoff und Eisenfarbe“, die nichts erzählt und doch eine eindringliche Botschaft hat. Verweisend auf die schier endlose israelische Krisensituation, die immer wieder zerschlagene Hoffnung auf Frieden und die einst im Osloer Vertrag vor aller Welt versprochene faire Zweistaatlichkeit. Im Alten Testament, beim Schriftpropheten Jesaja, heißt es: „... für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale; der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn.“

Dieser Künstler aus Israel ermuntert uns, die Welt und deren Menschen in einem Sandkorn zu sehen: „Unendlichkeit in optischer Vergrößerung, Ewigkeit in einer Sekunde. Unter der Lupe zeigt sich bei jedem roten Kristall die eigene Struktur. Man wird keine zwei identischen Sandkörner oder Menschen finden.“ Und Ullman meint auch die so oft gescheiterten Mühen der Annäherung. Und den Extremismus da wie dort. Er sagt, diese Sandkorn-Symbolik sei nach wie vor Metapher für die sich wiederholende, aggressive politische, auch durch die unselige Siedlungspolitik zugespitzte Situation in seinem Land, für den wachsenden Nationalismus in der Welt.

„Place“, Video, 8 mm Film, digital zum Video umkopiert, Ullmans Aktion 1975 Berliner Zeitung/Markus Wächter

Ullmans Eltern, jüdische Bauersleute aus Thüringen, waren dem Holocaust entkommen, geflohen nach Palästina. Er kam 1939 in Tel Aviv zur Welt, wurde Künstler und studierte Landwirtschaft, um auch Bauer zu sein, in der Erde zu graben, zu säen wie schon die Vorväter. Dann ging er als DAAD-Stipendiat nach Deutschland, wurde 1987 auf die Documenta eingeladen, lehrte später an der Stuttgarter Kunstakademie, schuf Werke im öffentlichen Raum in Berlin, wo ihm die Stadt den Käthe-Kollwitz-Preis verlieh und die Akademie der Künste ihn als Mitglied berief.

Das Mahnmal der Bücherverbrennung ist für immer mit seinem Namen verbunden. Gerade ist dort ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das sorgte für Empörung. Aber Ullman meint: „Die neue trittfeste Glasplatte ist doch sorgsam abgesperrt vom Gewimmel. Was kann meiner Kunst Besseres passieren, als wenn so viele Leute mitten im Alltag oder beim Feiern kurz unterbrechen, hinabschauen und eine Weile nachdenklich werden?“

Sieben Stufen und roter Sand, das 2012 in den Boden von St. Matthäus implantierte Werk Berliner Zeitung/Markus Wächter

Nach unten gehen die Gedanken bei den „Stufen“ im Steinboden von St. Matthäus. Vor zehn Jahren setzte Ullman sie in diese überglaste „Grube“, eine Metapher für die sieben Tage, an denen Gott die Welt schuf. Die Tiefe der Grube hat die durchschnittliche Körperhöhe eines Mannes, als Maß nach unten wie nach oben: ein Sieben-Schritte-Gleichnis für Grab und Auferstehung. Ullman will die Ambivalenz. So hat er die Möglichkeit, in der Skulptur auszudrücken, dass der jüdisch-christliche Dialog nicht automatisch besteht, sondern stufenweise erklommen werden muss. Und er grub sich hinab in die Mitte Berlins, wo bis nach 1933 jüdische Künstler und Literaten lebten, in diesen 1945 zerbombten, dann zur Bruchkante gewordenen Stadtraum mit der vom Schinkel-Schüler August Stüler erbauten, im Krieg zerstörten, wiederaufgebauten Kirche. In ihr wurde ein Christ wie Dietrich Bonhoeffer ordiniert, den die Nazis hinrichteten, auch weil er Sätze wie diesen predigte: „Wer nicht für die Juden schreit, darf auch nicht gregorianisch singen."

Ullmans Altarbild „Fund 13“, Sand auf Papier Berliner Zeitung/Markus Wächter

Die Sieben-Stufen-Grube weist gen Osten. Jede Stufe ist bedeckt mit rostrotem Sand. „Es ist der Sand, auf dem ich lebe, am Mittelmeerstrand von Jaffa bis zum Libanon“, erklärt der Künstler. Sand aus dem jüdischen Land, ausgestreut in einer deutschen evangelischen Kirche, vor einer Stufengrube, mit der er Zeiten, Schichten, Geschichte befragt. Den Zwist in der Heimat, den Krieg Putins in der Ukraine. Denkmale, wie sie Micha Ullman in die Welt setzt, haben nichts Monumentales, es sind Gedankengebäude der Erinnerung. Und er sagt, ganz ohne Resignation: „Meine Gruben und Sandzeichnungen sind nur Fragen. Nur Kunst zum Innhalten, zum Nachdenken. Keine Antworten.“

Micha Ullman: Körper. St. Matthäus am Kulturforum, bis 19. Februar, Di–So, 11–18 Uhr.