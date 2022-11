Date im Museum: Die App „Perfect Match!“ verkuppelt mit Kunstwerken

Mit wem möchte ich denn heute mal flirten? Eine Benutzerin namens „Goldige Nussbaummadonna“ erscheint in meiner Dating-App. Klingt anstregend. Ich wische nach links und erteile ihr damit eine Absage. „Beschwipster Prediger“? Schon besser. Ich wische nach rechts, doch leider stößt das Interesse nicht auf Gegenseitigkeit. „Angeknackster Konsumgegner“ – vielversprechend! Ich wische nach rechts und: „Perfect match!“ verkündet die App. Der Chat kann beginnen. „Buongiorno, mein Name ist Francesco. Auch gerne heiliger Franziskus. Soll ich dir etwas verraten?“ Klar, soll er. „Ich bin wie ein Puzzle zusammengesetzt, mein Altar besteht aus 21 Teilen! So viele Dinge habe ich zu meinen Lebzeiten nicht besessen!“

Erotischer wird es heute nicht mehr. Denn die App „Perfect Match! Bode Museum“ übernimmt zwar manches vom Design und der Funktionsweise von Dating-Applikationen à la Tinder, doch anstatt der emotionalen Bindung zu einem anderen Menschen soll sie eine zur Kunst herstellen.

Manche Werke werden frech

In einer Kooperation des Bode-Museums, der Universität Greifswald und der Forschungsplattform gamelab.berlin der Humboldt-Universität haben junge Menschen die kunsthistorischen Inhalte in App-Form gebracht, basierend auf aktuellen Ansätzen der Provenienzforschung und der Objektbiografie.

So verrät mir zum Beispiel eine Holzmadonna des Bildhauers Michel Erhart, dass sie womöglich aus jüdischem Privatbesitz gestohlen wurde, bevor das Museum sie kaufte, und Francesco erzählt mir, dass sein Altar von Andrea della Robbia nach dem Zweiten Weltkrieg in den 21 Einzelteilen in die Sowjetunion kam und 1958 in die DDR zurückgeführt wurde.

In der modernen Dating-Welt nennt man solche Frechheiten: Nagging. Staatliche Museen zu Berlin

Der heilige Franziskus ist ein wahres Plappermaul, er prahlt mit seiner Entscheidung für ein Leben in Armut und lässt mich kaum zu Wort kommen. Andere Werke sind lustig oder barsch, wie der Evangelist Markus, geschnitzt von Tilman Riemenschneider („So basales Wissen hätte ich eigentlich vorausgesetzt!“). Mit insgesamt elf Werken kann man sich auf ein Gespräch einlassen. Das geht auch von zu Hause aus, die App kann seit dieser Woche in den Stores von Apple und Android kostenlos heruntergeladen werden. Irgendwann wollen die Werke einen dann aber immer zu sich ins Museum lotsen, um vor Ort mit ihnen „auf Augenhöhe“ zu kommunizieren. Und tatsächlich: Einige von ihnen bleiben im Gedächtnis. Das ist schon mehr, als die meisten Liebessuchenden von Tinder behaupten können.

„Perfect Match! Bode Museum“, kostenlos erhältlich in App-Stores von Android und iOS