Wer die Wahl hat, hat die Qual – das trifft ja immer dann zu, wenn das Angebot, in diesem Falle an Kunst, quer durch Berlins Galerien, Museen, Ausstellungshäuser, überreichlich ist und man sich entscheiden muss. Jedes Jahr im Mai blüht Berlins Kunst-Szene üppig auf wie die Natur, das war schon in den beiden zurückliegenden Corona-Jahren so. Und nun ist es, als wolle diesmal die Fülle an Farben und Formen in den Parks und Gärten und in den Ausstellungsräumen den dunklen Schatten des Aggressionskrieges Putins in der Ukraine und all seine leidigen Folgen für Europa und die Welt verjagen. Für den alten Malerstar Gerhard Richter ist Kunst ja die höchste Form von Hoffnung. Und ich sehe dieser Tage keine Ausstellung, die das nicht irgendwie bestätigt.

Mit allen Sinnen packt einen der Maler und Medienkünstler Philipp Fürhofer in der Galerie Judin, (Potsdamer Str. 83, Mercatorhöfe, bis 11. Juni, Di–Sa, 11–18 Uhr). Der gebürtige Augsburger, Jahrgang 1982, nennt seine Leuchtkästen-Bilder „The Truths Behind“. Es sind so raumgreifende wie komplexe Werke aus pastoser und verkratzter Malerei, grellen Leuchtröhren und Spiegeln hinter Acrylglas. Man schaut hinein wie in Aquarien oder Terrarien. Die ins Dreidimensionale weisenden Arbeiten wirken trotz ihrer collageartigen Künstlichkeit wie lebende Organismen. In gleichsam dadaistischer, montageartiger Manier verdichtet und verstört Fürhofer den Zustand unserer Welt, verbindet er Wald- und Wasser- Landschaften mit dystopischen Abgründen, Romantik und Krisen, Wahrheiten und Fake News – alles passiert gleichzeitig. Sein markantestes Leuchtkastenbild heißt „Erlösung“ und die brauchte jemand ganz dringend: Die Arbeit war gleich am Vernissage-Abend verkauft.

Courtesy Galerie Tanja Wagner Hier ist alles noch mit weiblicher Hand geordnet, das erwünschte Chaos begann später mit den Performern: Anna Witts „Soft Destructions“, 2022, Galerie Tanja Wagner

Typisch weiblich, könnte man zu Anna Witts Installation „Soft Destructions“ in der Galerie Tanja Wagner (Pohlstraße 64, bis 4. Juni, Di–Sa, 11–16 Uhr) sagen. Oder: Nur das Genie beherrscht das Chaos. Die in Wien lebende Künstlerin, geboren 1981 in Wasserburg am Inn, hat die Galerieräume in einen verwirrenden Zustand versetzt. Über den senfgelben Teppichboden sind sich zu Inseln und Häufchen formierende Alltagsdinge verstreut: eine zerplatzte Tüte mit Polyesterkügelchen, die knirschen, sobald Besucher drauftreten, zerschlissene Turnschuhe mit klaffender Sohle, ein Kleiderständer mit zerrupfter Wattejacke, zerfetzte Tücher. Und eine Topfpflanze, die wohl mal ein immergrünes Bambusbäumchen war und jetzt eher einem geplatzten Polsterstuhl gleicht. Die von fünf Akteuren ausgeführte Performance der lustvollen „Zerstörung“ wurde tagelang aufgenommen. Nun gibt es die schier endlosen Geräusche des Kaputtmachens, das Knacken, Reißen, Knirschen, Rupfen per Kopfhörer zu hören. Ein sensibilisierender Wahrnehmungstest Anna Witts, die uns Destruktives hörbar und im Geiste vorführt – und damit eindringlich deutlich macht, wie kostbar und schützenswert doch alles noch Heile, Gute, Schöne um uns herum ist.

VG BIldkunst Bonn 2022/Michael Wesely/Stiftung Brandenburger Tor Der Berliner Fotograf Michael Wesely hat die Langzeitbelichtung als künstlerische Methode perfektioniert, hier mit Blick auf den Pariser Platz, zu sehen im Liebermann-Haus am Brandenburger Tor.

Haus und Atelier Liebermann der Stiftung Brandenburger Tor (Pariser Platz 7, bis 19. Juni Mi, Mi–So, 11–18 Uhr) hat große Wände für die riesigen Aufnahmen von Michael Wesely, Jahrgang 1963, einem der wichtigsten und experimentellsten deutschen Fotokünstler. Seine Mikro- und Makro-Motive des Matisse-Gartens von Giverny, die wie verschwimmenden Langzeitbelichtungen von Menschen, Pflanzen und musealen und urbanen Orten wie dem Potsdamer Platz in der Bauphase, dem Pariser Platz, dem Jüdischen Friedhof Weißensee oder Bahnhöfen in München und im indischen Neu-Delhi sind ein optisches Ereignis. Zudem hat Wesely sich in Archiven und im Internet auf die Suche gemacht nach den visuellen Leerstellen des im Zweiten Weltkrieg zerstörten einstigen Wohn- und Atelierhauses des großen, von den Nazis noch postum verfemten und neben Dix und Grosz wohl meistgehassten jüdischen Berliner Impressionisten. Weselys Bildversammlung ist auch als Hommage an Liebermann zu lesen.

Martin Groß / Galerie Eigen+ Art Raster, Pixel, Schrift: Martin Groß’ digitale Landkarte an der Galeriewand von Eigen+Art in Mitte

Einer gründlichen Sinnestäuschung unterzieht Martin Groß, geboren 1984 und aufgewachsen im Vogtländischen Plauen, sein Publikum in der Galerie Eigen+Art (Auguststr. 26, bis 14. Mai, Di–Sa, 11–18 Uhr). Anfangs haben wir uns das Internet als demokratischen Raum erträumt, für tolerante Meinungsvielfalt und erhellende Information, als Wissensvermittlung und Lebenshilfe. Derweil freilich zeigen sich Abgründe, Gefahren, Abscheu, bis zum Ekel. Wir leiden unter digitaler Überforderung. Zuerst tun die virtuosen Cut-Up-Schnitte, diese tapetenartig auf die Galeriewand geklebten Fotonegativ-Raster- und Schriftbilder vielversprechend so, als würden sie uns willkommen heißen, als seien wir Auserwählte in diesem Illusionen vergebenden Raum, in dem sogar eine riesige Pixel-Sonne erstrahlt. Das Detail stammt von einem italienischen Barockmeister, von Tiepolo. Groß stellt kunsthistorische Bezüge her, zur alten Kunst, zu Ideen des Impressionismus. Damit kommentiert er die Post-Internet-Welt: „It’s either diluted or bloated“, was so viel heißt wie: Es ist entweder aufgeblasen oder verdünnt. Die Desillusion ist gelungen. Wer aber flieht mit zurück ins Analoge? Aber das ist auch keine Lösung.