Es war kein Gerücht. Der neue Präsident der Kunstbiennale di Venezia heißt Pietrangelo Buttafuoco, ein Mann, dessen Herz, wie bei so vielen in der neuen Elite Italiens, weit rechts schlägt, der in seiner steilen Medienkarriere mit den Neofaschisten und der Lega anbandelte. Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano hat den ehemaligen wirkmächtigen TV-Journalisten ins hohe Amt berufen. Buttafuoco wird ab April 2024 der 1895 gegründeten und damit ältesten Kunstbiennale der Welt vorstehen, ergo auf unabsehbare Zeit Herrscher über die Giardini sein.

Ganz offensichtlich ist Buttafuoco die Wunschperson der rechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Er hat sie während ihres Wahlkampfs emphatisch unterstützt, zudem ist er der enge Freund des Kulturministers Sangiuliano. Schon länger hieß es in den Medien, der erst seit 2020 amtierende Biennale-Präsident Roberto Cicutto werde wohl nicht nochmals nominiert. Dies erklärt sich aus den Aktivitäten von Melonis Kabinett, den ganzen Kultursektor des Landes von der „linken Hegemonie“ zu befreien. Unter Cicutto hatte zum Beispiel Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine keinen Biennale-Auftritt mehr.

Die berühmten historischen Arsenale der 1895 gegründeten „Mutter aller Biennalen“ Biennale Venedig

Die Installation des alerten Buttafuoco dürfte also ein weiterer Schritt der Ersten Frau Italiens und Kopf der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia sein, die traditionell eher links-liberale Kulturszene des Landes zu kontrollieren. Sukzessive werden die Direktionen bedeutender Kulturinstitutionen national-konservativ bis rechts besetzt.

Dies alles und die soeben bekannt gewordene Inthronisierung Buttafuocos sind kein gutes Omen für die Kulturpolitik Italiens und schon gar nicht für die weltbürgerliche, der Freiheit der Kunst verpflichtete „Mutter aller Biennalen“. Der internationale Kunstbetrieb sollte also gewappnet sein. Wird der Brasilianer Adriano Pedrosa auf der 60. Biennale im von Italien verwalteten Zentralpavillon die gesellschaftskritische Großschau „Fremde überall“ kuratieren können? Es geht da um Migration, Flucht – und Fremdenfeindlichkeit.