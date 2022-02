Jetzt kocht die Geschichte richtig hoch, nach drei Wochen der Künstlerproteste, nach zahlreichen kritischen Berichten. Zuletzt war die „Kunsthalle Berlin“ sogar Thema im Berliner Abgeordnetenhaus. Gegenstand der fortgesetzten Erregung ist die im Hangar 2/3 des Flughafens Tempelhof für zwei Jahre betriebene Ausstellungsfläche von 8000 Quadratmetern durch die private Bonner Stiftung Kunst und Kultur e.V. unter dem Kulturmanager Walter Smerling. Der Deal geht noch auf den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller zurück. Viele Künstler sind empört, denn das Ausstellungsprogramm steht keineswegs im Dienst einer von Ateliernot, beschränkten Ausstellungschancen und prekären Einkommen geplagten Kreativszene, sondern ist von einer gut geölten PR-Maschinerie beworbene Event-Kunst.

Unmut hat auch die Anmaßung ausgelöst, mit der der Bonner Verein für seinen Berliner Aufschlag den Namen „Kunsthalle Berlin“ benutzt. Der Begriff ist ein Reizwort, da eine solche seit 30 Jahren immer wieder eingeforderte staatliche Instanz für regionale Kunstproduktion, welche noch nicht in die Ruhmeshallen des Kunstbetriebs eingelassen wurde, nach der ersatzlosen Schließung 1991 nicht in Sicht ist. Es fehlt der politische Wille, und die attraktive Örtlichkeit Flughafen Tempelhof scheint wegen der exorbitanten Kosten keine Option für eine langfristige Nutzung.

Gemietet hat Smerlings Verein das marode und daher aufwändig zu sichernde und auszustattende Areal von der senatseigenen Tempelhof Projekte GmbH – nach deren Auskunft mietfrei, damit die Hallen überhaupt für Kulturzwecke genutzt werden können. Die gewaltigen Betriebskosten, so wurde es der Berliner Zeitung auf Anfrage vom 23. Januar glaubhaft versichert, müsse der Mieter tragen, ergo die Bonner Stiftung. Die Summe beläuft sich auf rund 100.000 Euro im Monat. Wer jetzt einen erhöhten Puls bekommt, sollte wissen: Smerling hat sich zahlkräftiger Sponsoren vergewissert, so etwa des Berliner Immobilienunternehmers Christoph Gröner.

Das Fass zum Überlaufen bringt nun die nach Recherchen der FAZ bekannt gewordene Tatsache, dass Berlin doch öffentliches Geld in Smerlings „Kunsthalle“ steckt. Ganz entgegen vorherigen Angaben sind das pro Monat 50.000 Euro, in zwei Jahren also 1,2 Millionen. Die werden zwar nicht vom Kultursenat gezahlt, kommen aber von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Ohne Zuschuss, so das Argument der Politik, wären in den Hangars die an sich doch sehr wünschenswerten öffentlichen Veranstaltungen nicht möglich.

Was tun, damit wieder Ruhe einkehrt? Der Mietvertrag ist juristisch gültig. Als Erstes sollte Smerling den Titel seines Projekts ändern und die „Hallen“ schleunigst auch für Berliner Kunst öffnen. Das ist kein Protektionismus, es wäre Diplomatie.