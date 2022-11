Kunstranking 2022: Das Magazin Monopol wählt Nan Goldin zur Nummer eins

Monopol tickt so völlig anders als Capital mit seinem Kunstkompass. Das zeigt sich im soeben bekannt gegebenen Ranking der 100 einflussreichsten Künstlerinnen und Künstler der Welt 2022. Das in Berlin verlegte Kunst-und-Leben-Magazin Monopol geht nicht wie die renommierte Konkurrenz auf Nummer sicher – jene hob gerade zum 19. Mal den deutschen Maler Gerhard Richter aufs Podest. Monopol stärkt den Feminismus, wählt die provokante amerikanische Fotografin Nan Goldin für den Thron. Eine, die noch nicht die Kunstmarkpreise ins Astronomische treibt und der man nicht schon zu Lebzeiten ein museales Pantheon errichten will. Aber eine, die zeigt, was sie denkt.

Schrei gegen Schmerzmittelindustrie

Nan Goldin verbindet ihren Erfolg mit rückhaltlosem politischem Engagement. Es sind ihre so schonungslosen wie einfühlsamen Fotos aus der Subkultur, die immer wieder an- und aufrühren. Die 69-Jährige schert sich auch nicht darum, ob es ihrer Karriere schadet, wenn sie in Aktionen die aggressiven Vermarktungsmachenschaften der amerikanischen Unternehmer- und Mäzene-Dynastie Sackler anprangert. Der Großteil des Vermögens, das schreit Goldin laut heraus, verdankt sich den unter die Massen gebrachten Opioid-Schmerzmitteln des Konzerns. „Sackler hat Amerika abhängig gemacht!“, klagt Goldin an. Der Film, den Laura Poitras über Goldins Kampf drehte, bekam dieses Jahr auf der Biennale Venedig den Goldenen Löwen. Goldin verschafft dem Protest prominente Bühnen, fordert seit Jahren unbeirrt Debatten über ethisches Handeln von Institutionen ein.

Rote Laterne für Ai Weiwei

Nan Goldin, 1953 in Washington, D. C., in eine jüdische Familie geboren, hat den kreativen Mut, tabulos von Milieus zu erzählen – und das mit emotionaler Wucht. Alles, was sie fotografiert oder filmt, hat sie zum Teil selbst erlebt; das gibt den Bildern Dringlichkeit. Es ist diese Empathie für das Abweichende, die Goldins Werk so zeitgenössisch macht. Sie zeigt einen Kosmos auf, in dem nicht geurteilt wird: Ihre Themen sind Queerness, Sexarbeit, Gewalterfahrungen, Drogensucht. „Meine Arbeit kommt aus Mitgefühl und Liebe“, sagt sie – und schont dabei am wenigsten sich selbst.

Auf Platz zwei hebt Monopol übrigens Vielgescholtene: das indonesische Kollektiv Ruangrupa, dessen skandalträchtige und kontroverse Documenta 15 das Kunstjahr prägte. Und die Rote Laterne, immerhin noch Platz 100, bekam Ai Weiwei.