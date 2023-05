Die in Berlin lebende Japanerin sorgt für ein kleines Pfingstwunder in der mythenprallen Pilgerkirche aus dem Mittelalter der Prignitz.

Der Ort mitten in der Prignitz ist wie geschaffen für die bildnerische Fantasie der gebürtigen Japanerin Leiko Ikemura. Sie, die mit ihren mythischen Schutzmantel-Häsinnen aus Bronze und Keramik, im Buddhismus als Beschützerinnen der Kinder, Frauen, Kranken und Schwachen angesehen, kürzlich noch die Besucher im Berliner Kolbe-Museum verzauberte, hat sich einem weiteren Mythos zugewandt.

Es geht um die legendäre Hostie in der Bad Wilsnacker Wunderblutkirche St. Nikolai. Die stille Sakristei, dann der winzige Ort der Piscina, des Wasserbeckens, und schließlich die Kapelle, der Ort des Hostienschreins, haben jetzt, zu Pfingsten, dem Fest der christlichen Kirche seit 2000 Jahren, moderne Fenster bekommen. Entworfen von Leiko Ikemura, die in ihren Bildern und Plastiken schon seit Langem die fernöstliche Stilistik mit der abendländischen Bildsprache vereint. Zu einem poetischen Synkretismus für Leben und Tod, für Werden und Vergehen und wieder Werden.

Das Fenster der Wunderblutkapelle M. Richter

Blutrot leuchtet das Fensterglas herunter auf den Schrein. Sonnengoldene Rundformen, Strahlen, Blitze dringen sanft durch das intensive Rot. Alles scheint bewegt, legt sich lebhaft und harmonisch über eine helle, abstrakte Landschaft. Drüben, in der Sakristei, leuchtet es goldgelb herab auf die uralten Backsteinmauern; feine rote Farbspuren durchzucken das Lichtereignis wie Kaligrafien. Und überm Wasserbecken, auch Sacrarium genannt, strahlt ein wunderschönes Blau, halb Himmel an einem Sommertag, halb Mantelfarbe der Maria.

Wenn es jemand versteht, die Gedanken und Gefühle zum Meditieren zu bringen, dann ist es Leiko Ikemura, 1951 in Tsu in der Präfektur Mie hineingeboren in die buddhistische Religion. Seit den 1980er-Jahren lebt sie in Europa, erst in Spanien, dann in der Schweiz, schließlich, nach dem Fall der Mauer, in Berlin. In ihren Werken finden Einflüsse der japanischen und europäischen Kulturen zu einer Synthese. Und genau das führt gerade im Kirchenraum zu einer ganz besonderen Stimmung, unaufdringlich, zart, poetisch und wohltuend nachwirkend.

Das Fenster der Sakristei M. Richter

Nicht zuletzt ist Ikemuras Kunst auch Anstoß, sich in die außergewöhnliche Geschichte des Ortes zu vertiefen: Um 1383, vermutlich durch Brandstiftung eines Bösewichts, war die Kirche niedergebrannt. Schon im Jahr darauf begann der Wiederaufbau, vollendet um 1400. Beschleunigt hatte das jenes auf immer mit der Kirche verbundene Hostienwunder, das den wuchtigen, dreischiffigen, kreuzförmigen Hallenbau im Stil der norddeutschen Backsteingotik in diesem Ackerbauerstädtchen mitten in der Prignitz zu einer Pilgerkirche werden ließ – und das bis zum heutigen Tag. Nach dem Kirchenbrand, so die Legende, seien vom Pastor des Ortes in der Asche der Ruine drei unversehrte Hostien gefunden worden. Auf jeder Hostie habe im Morgenlicht ein roter Blutstropfen geglänzt.

Damals entbrannte ein Streit über deren Herkunft. Der Franziskanermönch Johannes Kannemann, so ist es überliefert, vertrat zu Beginn des 15. Jahrhunderts stur die Auffassung, bei den Blutstropfen an den unversehrten Hostien handele es sich zweifellos um das Blut Christi. So war die Legende vom Wunderblut zu Wilsnack geboren. Ohnehin hingen die Franziskaner in ihrer Theologie der Vorstellung an, etwas vom kostbaren Blut des gekreuzigten und wiederauferstandenen Gottessohnes müsse noch auf Erden sein. Hunderttausende Menschen, so berichten es die Chroniken, strömten noch bis zur Reformation zu diesem Ort. Längst sind die Hostien verschwunden, gestohlen, zu Staub zermahlen oder dem Bildersturm zum Opfer gefallen. Doch der im derb-naiven, bäuerlichen Stil zur biblischen Geschichte bemalte hölzerne Schrein – wir sehen Gottvater wie Jesus mit messwein- oder bierselig roten Bäckchen – ist bis heute eine humorige Attraktion der Wunderblutkirche.

Das Fenster in der Nische des Wasserbeckens M. Richter

Im Mittelalter war der heutige Kurort Bad Wilsnack also die berühmteste Pilgerstätte Nordeuropas und genauso bekannt wie das spanische Santiago de Compostela. Von Berlin bis nach Bad Wilsnack führt übrigens ein ausgeschilderter Pilgerweg. Wer ihn zurücklegt, hat etwa 130 Kilometer geschafft. Fontane hat wohl seinerzeit lieber die Pferdekutsche genommen. Leiko Ikemura indes hatte die Wahl zwischen Pkw und dem Regionalexpress RE 8 Berlin–Wismar. Sie fuhr hin und her zwischen ihrer Wahlheimat Berlin und dem malerischen Bad Wilsnack, schuf diese farbleuchtenden Fenster für die denkmalgeschützte Kirche, die in den vergangenen Jahren mit Bundes- und Landesmitteln liebevoll saniert und restauriert wurde.

Die Wunderblutkirche von Bad Wilsnack Hohlfeld/Imago

Ikemura, die viele Jahr an der UdK Berlin lehrte, bekam den Auftrag der Gemeinde, nachdem sich eine Wettbewerbsjury für die Entwurfe der Malerin und Bildhauerin entschieden hatte. Es sind die ersten Glasfenster ihrer Laufbahn überhaupt, gesponsert zum Großteil von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und nach den Entwürfen der Japanerin ausgeführt durch das DERIX Glasstudio in Taunusstein.

Wunderblutkirche St. Nikolai, Bad Wilsnack, Prignitz, Land Brandenburg. Am Pfingstmontag, 15 Uhr, wird die Gemeinde die neuen Kirchenfenster feiern. Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, hält die Laudatio.