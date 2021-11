Noch immer ist es so im Alltag und an den Festtagen der Kunst: Frauen sind im kommerziellen Kunstbetrieb nur Nummer zwei. „Mutual Matters“ heißt das ein ganzes Jahr lang gelaufene und sich am Wochenende mit dem Ausstellungsfinale vorstellende „Goldrausch“-Projekt. Die Berliner Künstlerinnen-Vereinigung, gefördert vom Europäischen Sozialfonds und dem Berliner Senat hat sich – um diese Benachteiligung zu ändern – vor 30 Jahren symbolhaft benannt nach jener knallgelb und fulminant blühenden winterharten Forsythien-Art. Sie zählt im Frühling zu den ersten Pflanzen, die den Bienen Nektar spenden.