Styropor ist ein schlimmes Material: Biologisch lässt es sich kaum abbauen. Und so stehen die Chancen gut, dass die Styroportiere von Lin May Saeed, die zurzeit durchs lichtdurchflutete Georg Kolbe Museum „kreuchen“, nicht nur den Museumsbau selbst überleben werden, sondern auch ganz andere Skulpturen wie, sagen wir mal, Michelangelos „David“ aus Marmor in Florenz. Irgendwie erhaben, aber auch verstörend; und paradox, denn eigentlich ist Styropor ja sehr viel leichter zu bearbeiten als konventionelle Bildhauerstoffe wie der Marmor. In Arte-Povera-Manier hat sich Lin May Saeed (1973–2023) diesen billigen wie willigen Werkstoff, das Styropor, gewählt, um ihm Leben, um ihm Seelen einzuhauchen.

Denn eines lässt sich nicht leugnen: die immense Liebe, mit der Lin May Saeed diese Wesen modelliert hat, von dem Pangolin bis zur Hyäne. Im großen Saal des einstigen Kolbe-Atelier-Gebäudes ist eine muntere Werkgruppe solcher Tiere ihren Transportkisten, ihren Käfigen (nun zu ihren Pfoten, ihren Füßen) entstiegen. Wohin sie wohl marschieren? Vermutlich zurück ins verlorene Paradies.

Lin May Saeeds Ausstellung „Im Paradies fällt der Schnee langsam“: nicht naiv

Großartig, dass die neue Direktorin Kathleen Reinhardt die noch viel zu unbekannte Lin May Saeed nun in einer ersten musealen Einzelausstellung in Deutschland würdigt, samt Bezügen zum Gilgamesch-Epos, zu den großen monotheistischen Religionen, aber auch mit einigem Witz, denn die Künstlerin, deutsch-irakisch, konnte selbst kein Arabisch, auch wenn sie mitunter so tut als ob. Aber ein Jammer, dass die Künstlerin, unlängst am 31. August gestorben, die Eröffnung nicht mehr miterleben durfte! „Im Paradies fällt der Schnee langsam“ stellt uns eine Künstlerin vor, die (obgleich sie sich nicht als Tierrechtsaktivistin im engeren Sinne verstand) ihre künstlerischen Gaben doch dazu verwendete, um traditionelle Hierarchien mit dem Mensch als Über-Tier zu verabschieden.

Lin May Saeed war eine Frau, die nicht nur zu früh verstarb, sondern (seit einem Vierteljahrhundert Veganerin) mit ihren Gedanken zur Befreiung der Tiere ihrer Zeit weit voraus war. (Schönes Detail: der Hummer im Treppenhaus nach unten, mit dem Scherenwerkzeug zur Selbst-Befreiung.) Und doch steht die Künstlerin in einer Tradition, und auch die betont die Schau im Kolbe-Museum: „Ein Dialog mit Renée Sintenis“ heißt die Ausstellung im Untertitel. Sintenis (1888–1965), berühmt als Schöpferin der Berlinale-Bären-Trophäe, hat etwa mit ihrer Bronzeplastik „Junge mit Böckchen“ (1949) ein harmonischeres Miteinander von Mensch und seinen Mit-Tieren erträumt. Die Arbeiten von Lin May Saeed sind aber keineswegs naiv: Das Styropor als fossiles Erdöl-Material verweist schon auf die schleichende Erdball-Apokalypse. Irgendwann werden diese Styroportiere sich dann vielleicht doch auflösen; in Styroporkügelchen wie Mikro-Schneebälle.



Georg Kolbe Museum Sensburger Allee 25, Mi–Mo 11–18 Uhr