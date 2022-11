„Magyar Modern“: Berliner Moderne mit ungarischem Paprika

Béla Kádár: „Sehnsucht“, 1924, die Bildsprache erinnert an Marc Chagall, auch an Heimweh mit Parallelen zum Migrantendasein jüdischer Künstler schon vor 1933.

Béla Kádár: „Sehnsucht“, 1924, die Bildsprache erinnert an Marc Chagall, auch an Heimweh mit Parallelen zum Migrantendasein jüdischer Künstler schon vor 1933. VG Bild-Kunst, Bonn 2022/ Museum der Bildenden Künste - Ungarische Nationalgalerie Budapest,

Nicht nur die Wege des Herrn, auch die der Geschichte sind unergründlich. Und bisweilen widersprüchlich bis paradox: Bekanntlich war Ungarn – mit seinem liberalen Gulaschkommunismus zumindest für Leute aus der DDR – bis zum Mauerfall ein Ort relativer Freiheit. Quasi ein Stück weite Welt unterm Eisernen Vorhang. Und eine Möglichkeit, dass sich Familien, Freude, Liebende treffen konnten. Ein bisschen Westen im Osten. Und heute? Das schöne Donauland mit seiner reichen Geschichte ist wegen Viktor Orbáns rechtspopulistischer Politik inzwischen Störenfried in der EU. Das Freiheitsimage Ungarns hat Flecken bekommen.

Anders im Jahr 1989. Wer von den 50.000 DDR-Bürgern, die damals ab Sommer nach Ungarn eilten, um über die geöffnete Grenze in den Westen zu fliehen, hat wohl daran gedacht, dass es 70 Jahre zuvor umgekehrt war? Nach dem Scheitern der Revolution 1919, der Budapester Räterepublik und von den Reaktionären um Horthy aus ihrer Heimat vertrieben, kamen unzählige ungarische Intellektuelle und Künstler ins kosmopolitischere Berlin der Weimarer Republik. Berlin war ihnen Ort der Freiheit, der Kreativität – und der Ausstellungsmöglichkeiten vor internationalem Publikum. Auch schon vor dem Ersten Weltkrieg stellten ungarische Künstler an der Spree aus. Seit 1910, mit ihrem sensationellen Debüt auf der Berliner Sezessionsschau, gehörten sie zur Avantgarde. Viele hatten in Paris studiert, sich an den dortigen Fauves geschult. Sie fanden das „Wilde“, die Farbgewalt in der Berliner Kunst wieder. Die von Herwart Walden in einer Abrissvilla in Tiergarten gegründete Sturm-Galerie wurde zum Treffpunkt.

Hugó Scheiber: „Auf der Straßenbahn“, Berlin, 1926. Ernst Galerie, Budapest,

Der Galerist hatte die osteuropäische Innovationskraft sofort erkannt und wurde um 1920 ihr Förderer, bot den Ungarn eine europaweit beachtete Plattform. Zugleich erweiterte er sein Programm: Béla Kádár und Hugó Scheiber verbanden Expressionismus und Futurismus, malten dabei so konträre Motive wie die wildromantische Puszta und das Berliner Nachtleben. Sándor Bortnyik, László Moholy-Nagy und Peter László Péri hingegen widmeten sich der radikalen Abstraktion – als entscheidende Weiterentwicklung des Konstruktivismus. Auch andere Berliner Kunsthändler wie Fritz Gurlitt oder Ferdinand Möller renommierten mit „Magyar Moderne“.

Es ist der Titel der soeben in der Berlinischen Galerie eröffnenden Ausstellung. Sie beginnt mit den Selbstporträts der Maler, Bildhauer und Fotografen – die Mienen fragend, neugierig, skeptisch. Lajos Tihanyis 1922 in Berlin gemaltes „Großes Interieur mit Selbstbildnis – Mann am Fenster“ ist eine Leihgabe der Ungarischen Nationalgalerie: kubo-expressiv, im Blickpunkt eine einsame Topfpflanze, wie ein Gruß aus der Natur der fernen Heimat. Die Bildversammlung macht bewusst, was aus der deutsch-ungarischen Liaison, dieser wechselseitigen Inspiration, noch hätte werden können – ohne Hitler und die Nazis, ohne den Zweiten Weltkrieg und den darauf folgenden Kalten Krieg.

Lajos Kassák: „VO / Collage Nr. 22“, 1922. VG Bild-Kunst, Bonn 2022/ Sammlung Landesmuseum Berlinische Galerie

Aber ab 1933 riss das Kunstband. Viele der ungarischen Modernisten emigrierten abermals. Das Politische und Schicksalhafte schwingt mit in der von Ralf Burmeister meisterlich kuratierten Schau. 200 Gemälde, Grafiken, Skulpturen, dazu Fotos, Filme, Theaterentwürfe, Architekturzeichnungen belegen ein Schaffen, das osteuropäisches Temperament, Farbe, Kühnheit, sozusagen magyarische Paprikawürze in die auch damals stark westlich orientierte Berliner Kunstszene streute.

In neun Sektionen geordnet sind die Arbeiten berühmter wie unbekannter ungarischer Künstlerinnen und Künstler aller Sparten. Wir begegnen Mitgliedern der revolutionären, nach neuem Ausdruck suchenden Malergruppe Die Acht. Unübersehbar ist deren Affinität zu Fauvismus und Postimpressionismus, zur Malerei Cézannes wie auch zu Expressionismus, Kubismus und der antiakademischen Bildsprache der Berliner Sezessionisten. Lajos Kassáks lyrischer Konstruktivismus verrät auf seinen farbstarken Motiven das Naturell des Dichters, der sich mit Kandinskys „Das Geistige in der Kunst“ auseinandergesetzt haben muss. Die Tuschebilder des Melancholikers József Nemes Lampérth wirken wie düstere Fieberträume in Kriegsnächten. Tihanyis scharfkantige, farbleuchtende Kompositionen scheinen die Dynamik, das zentrifugale Tempo Berlins in den 20er-Jahren, den „Tanz auf dem Vulkan“ aufgesogen zu haben. Geradezu entschleunigend, fast meditativ, nehmen sich im Kontrast dazu die handgewebten, der ungarischen Folklore nahen Webteppiche und Bilder Noémi Ferenczys aus.

Éva Besnyö:„Strandbad Wannsee“, 1931 . Eva Besnyö / MAI, Foto: Anja E. Witte

Und es waren ungarische Architekten, die in den 20er-Jahren das „Neue Bauen“ in Berlin mitprägten. Fred Forbáts Entwürfe für Arbeiterwohnungen in Siemensstadt und Haselhorst sahen so pragmatische und menschenwürdige Quartiere vor. László Moholy-Nagy entwarf innovative Bühnenbilder für die Kroll-Oper. Sein Landsmann Oskar Kaufmann war der gefragteste Theaterarchitekt der Berliner Bühnen. Und als Berlin zur Medienmetropole wurde, hatte die Fotografie von Éva Besnyő und Martin Munkácsi ihre große Zeit. Letzterer bekam 1930 Adolf Hitler ganz nah vor die Kamera, jovial und zivil, in einem langen schwarzen Mantel: der Wolf im Schafsspelz.

In der künstlerischen Fotografie standen László Moholy-Nagy und Judit Kárász für das alle technischen Möglichkeiten austestende „Neue Sehen“, was spektakuläre Aufnahmen des Berliner Funkturms und auch ansonsten steile Perspektiven, diagonale Kompositionen, starke Kontraste und kühne Schattenspiele belegen. Der aus Transsylvanien stammende Brassaï, später Surrealist und Fotograf der Pariser Nächte, arbeitete in Berlin, stellte hier seine genialen Großstadtszenen aus. Und der Designer Marcel Breuer wirkte am Bauhaus und ab 1929 in seinem Berliner Studio. Doch als Jude drohte ihm unter den Nazis Verfolgung; er emigrierte. Nicht anderes erging es Moholy-Nagy, der vor den Nazis in die USA floh. Zuvor hatte er mit seinem ungarischen Kollegen Miklós Bándy den Film beeinflusst, vom Experiment bis zur Sozialstudie.

László Moholy-Nagy: „Konstruktion“, um 1922, Lithografie, Blatt 1 für die Kestner-Mappe Nr. 6. bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Jörg P. Anders

Es waren zumeist linke und jüdische ungarische Künstlerinnen und Künstler, die in Berlin, längere wie auch nur kurze Zeit, ihre Spuren hinterließen. Sie mussten dem „Dritten Reich“ entfliehen – in alle Richtungen der Windrose. Nach 1945 wurde das Kunstband hier und dort ein bisschen geflickt. Bis heute ist es nicht wieder ganz. Doch man kann es abermals knüpfen. Auch ohne die Politik.

Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124/128, bis 6. Februar 2023, Mi–Mo 10–18 Uhr.