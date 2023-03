Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Pilar Corrias, London

Christina Quarles: „For Whom Tha Sunsets Free“, 2019, Acryl auf Leinwand (Ausschnitt) Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Pilar Corrias, London

Sie verkörpert das, was die Welt „eine Powerfrau“ nennt, eine, die weiß, was sie will und es auch tut. Eine mit einer ansteckenden Lache in der Tonlage der tiefen, warmen Altstimme, die so viel von den Höhen und den Tiefen des Lebens weiß. Sie ist keine, die ihre Rundungen einer Diät für einen Modekanon opfern, die Bodyshaming zulassen würde. Auch keine, die sich danach richtet, was sich laut Galeristen auf dem Kunstmarkt am besten verkauft. Und vor allem keine, die ihre Queerness und ihre Verachtung alles Rassistischen und Chauvinistischen verbirgt.

Die 1985 geborene Christina Quarles lebt mit einer Frau, einem Kleinkind und queeren Freunden. Das ist ihre Familie, in der nicht das Geschlecht und nicht die Ethnie zählt, sondern der Mensch, ob nun vom Schöpfer oder von Mutter Natur als Eva oder als Adam geschaffen. Oder von allem etwas in einem Körper, männlich, weiblich, divers.

Quarles, die in an der Kunsthochschule Skowhegan in Maine, an der Yale Universität New Haven und am Hampshire College Amherst erst Malerei, Bildhauerei, Grafik und dann noch Philosophie studierte, malt seit Jahren komplexe Bilder, mal gestisch abstrakt, mal sehr körperlich und gleichsam surrealistisch aufgeladen. Sie spannt Torsi, Gliedmaßen und Gesichter in ein breites Spektrum von Innenräumen, mal hinter Streifenmustern, wie von Daniel Buren gemalt, mal hinter beweglichen Gaze-Flächen. Dadurch wirken die Arbeiten beinahe plastisch oder auch wie auf mehrere Ebenen gestaffelte Bühnenräume.

Orgiastisch, aber nicht pornografisch

Und da prallen Extreme aufeinander: Lust und Schmerz. „Du kannst komplizierter und widersprüchlicher sein, wenn du nicht versuchst, die Leute dazu zu bringen, die Kurzschriftversion von dir zu verstehen“, sagt sie. „Du kannst einfach in deinem Körper sein.“

„Ich bin queer und mixed-race“: Die Malerin Christina Quarles aus Los Angeles Tara Darby/Courtesy the artist/ Hauser & Wirth

Dieses „in seinem Körper sein“ ist das zentrale Thema ihrer Malerei, in der die Farben verschmelzen und ambivalente Figuren – mit Brüsten, Vagina oder Penis oder auch alles in einem Körper – in anatomisch unmöglichen, geradezu äquilibristischen Positionen agieren. Sie scheinen durch den Raum zu fliegen, weil sie sich von nichts und niemandem, auch nicht vom Museumswänden, eingrenzen lassen. Das mag obsessiv, ja orgiastisch aussehen. Doch pornografisch ist hier gar nichts. Dazu sind zu viel körperliches Leid und seelischer Schmerz im Spiel der Körper präsent, die keinem traditionell normierten Leben folgen wollen oder können und akzeptiert werden wollen und sollen, wie sie eben sind.

Die Malerin steht zu ihrer Berliner Vernissage oben, in den Räumen des Ostflügels im Hamburger Bahnhof, vor ihren Körperbildern, diesen extrem in den Raum wuchernden, sich dehnenden, mal ineinander verschlingenden, mal fragmentierten Bündeln aus überlängten Gliedmaßen, tentakelartigen Fingern, Zehen und wie zerlaufenden Brüsten. Solch ins Ungeformte Übergehendes kennen wir auch aus Bildern des spanischen Surrealisten Dalí, er legte es an als Geschlechtsmerkmale und als teigige Uhren. Symbole für den grenzenlosen Lauf der Zeit.

Christina Quarles: „Slick“, 2022, Acryl auf Leinwand Courtesy the artist/Pilar Corrias, London und Hauser & Wirth

Anders Quarles. Sie wählt die surreale Ausdruckweise aus ihrem Lebensgefühl als queerer Mensch heraus. Ihre Figuren sind von Linie und Textur zusammengehaltene Knäuel. Oder Körperfragmente, die zueinander streben und sich auch abstoßen. Sie malte Wesen, die an ihrer zerstückelten Körperlichkeit auch noch Lust empfinden anstatt Selbsthass oder Wut auf jene, die allem Anderssein mit verbaler oder tätlicher Gewalt begegnen.

Es ist eine beredte Bildsprache, wie wir sie auch aus den verstörenden Gemälden der feministischen Österreicherin Maria Lassnig kennen, die erst im hohen Alter, aus den USA zurückgekehrt ins aufgeklärte, liberale Wien, akzeptiert und dann für ihre mutigen Bilder gefeiert wurde. Weniger brutal als Lassnig, eher zärtlich-schmerzhaft artikuliert Quarles bildmächtig ihr Empfinden, in einem Körper zu leben, der „mixed-race“ ist – halb schwarz, halb weiß, indes von Weißen zumeist als weiße Hautfarbe gelesen wird und sich zudem auch keiner tradierten, geschlechtsspezifischen Rolle unterordnen wird. Für Rassisten und Evangelikale eine doppelte Todsünde, wie die Malerin aus Erfahrung weiß.

Der Vater aus Trinidad, die Mutter aus Chicago

Quarles aus Los Angeles, Kind eines schwarzen Vaters aus Trinidad und einer weißen Mutter aus Chicago, hat soeben im Hamburger Bahnhof ihre erste museale Einzelausstellung in Deutschland. Ihre Bildsprache – Besuchern der Kunst-Biennale Venedig 2022 sicher gut in Erinnerung, kommt aus der virtuosen Auseinandersetzung mit der Erfahrung, in einem queeren Körper zu leben. Sie entschied sich unter dem Titel „Collapsed Time“ („Eingestürzte Zeit“) für eine denkwürdige Intervention in den Raum, indem sie die Zwiesprache ihrer Gemälde und Zeichnungen mit Werken der Sammlung der Neuen Nationalgalerie sucht – mit der ambivalenten, auch abstrakten Körper-Bildsprache der späten internationalen Moderne – von Absalon, Vito Acconci, Stanley Brouwn, Daniel Buren, Annette Kelm, Nam June Paik und Charlotte Posenenske.

Die vom neuen Direktorenduo Till Fellrath und Sam Bardaouil kuratierte Schau ist eine ausgesprochen spannende Gegenüberstellung, in der es durchaus zu erstaunlicher Kommunikation kommt, eröffnen sich uns Betrachtenden doch vielschichtige Zugänge zur Darstellung des menschlichen Körpers. Die Konstellation widerlegt zudem – so ganz nebenbei – die in der Moderne so oft wiederholte Hiobsbotschaft vom angeblichen Tod der Malerei.

Schon früh, sagt Quarles, hab sie erfahren müssen, dass ihre Wahrnehmung von sich selber und der Blick anderer Leute auf ihren queeren „mixed-race“-Körper häufig krass voneinander abweichen und wie sie mit Ablehnung, im besten Falle „nur“ mit Unverständnis umzugehen hatte.

Ihre Gemälde, ihre klaren, mit hartem Strich aufs Papier gesetzten virtuosen Figurenzeichnungen geben beredt Auskunft, wie sie das Diametrale verarbeitet: Körper sind nicht klar definiert, Hautfarbe oder Geschlecht finden kaum eindeutige Zuordnung. Oft belässt Quarles ihre Figuren ohne klare Abgrenzung, alles geht ineinander über, als Kollision oder auch, ganz selten, in Harmonie.

Christina Quarles: „(Bad Air) Yer Grievances“, 2018, Acryl auf Leinwand Courtesy the artist/ Hauser & Wirth & Pilar Corrias, London

Ihre Malerei verschmilzt förmlich mit den Museumswänden. Farblinien, gerade noch Teil einer Tapete am Zugang zu den Raum-Malereien, werden sogleich zu Vorhängen, zu Plateaus, zu fragilen Podesten. Es sind Bild-im-Bild-Installationen, die uns einen permanenten Perspektivwechsel abverlangen und womöglich auch ein Wechselbad der Gefühle bescheren. Und damit eine von Vorurteilen entschlackte, der Schwerkraft der Konventionen und Traditionen trotzende Interpretation von Identität. Diese Malerin führt uns vor, wie sehr alles, was uns überliefert, anerzogen, eingetrichtert wurde, unbeschränkt und begrenzt zugleich ist.

Christina Quarles: Collapsed Time. Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart, Invalidenstr. 51. Ab 24. März bis 17. September. Di–Fr 10–18, Do bis 20, Sa+So 11–18 Uhr. Soeben erschien die erste Ausgabe einer Reihe von Begleitpublikationen zu den Einzelausstellungen im Hamburger Bahnhof, 12 Euro im Museumsshop.