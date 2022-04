Altkanzlerin Merkel ist zurück in der Öffentlichkeit: Im Deutschen Historischen Museum kann man ihr nun jeden Tag in die Augen schauen, ihre Körpersprache analysieren und ihr zuhören, wenn sie über Politik, Familie und Pflaumenkuchen erzählt.

Dreißig Jahre lang hat die Fotografin Herlinde Koelbl Angela Merkel porträtiert. Anfangs noch im Rahmen ihrer Langzeitstudie „Spuren der Macht“, als einen von mehreren Menschen aus Politik, Medien und Wirtschaft, die Koelbl am Beginn einer großen Karriere wähnte. Im Fall Merkel hatte sie den richtigen Riecher. Beim ersten Treffen, 1991, hatte die Politikerin gerade das Ministeramt für Frauen und Jugend übernommen. Sie kam in Strickjacke und Rollkragenpullover, schaute fast ein wenig verschüchtert in die Kamera.

Als Merkel Kanzlerin wurde, war die Langzeitstudie beendet, doch Koelbl durfte weiterhin einmal im Jahr fotografieren. Das visuelle Konzept behielt sie bei: Vor einer weißen Wand sollte die Porträtierte einen „ruhigen, offenen Blick“ aufsetzen, einmal im Stehen, dann im Sitzen. Was nun allerdings wegfiel, waren die begleitenden Interviews, die den Porträts bis 1998 Erhebliches hinzufügen. Sie vermitteln eine zumindest leise Ahnung von der Kanzlerin als Privatperson, was diese ab 2005 tunlichst zu verhindern suchte.

Deutsches Historisches Museum/Mathias Völzke Zwei Besucherinnen vor Merkel-Portäts aus den Jahren 2020 und 2021.

Reise in die eigene Vergangenheit

1991 erzählte die 37-jährige Merkel von ihrer geerbten „Schwatzhaftigkeit“ und ihrer Unsicherheit ob der mangelnden Französischkenntnisse. 1992 war sie noch überzeugt, dieses „Nomadenleben“ als Politikerin nicht für immer führen zu können, weil „einem dabei etwas verloren“ ginge und störte sich an der Berichterstattung in der Presse: „Besonders empört mich, dass man Politiker, die ein bisschen Ordnung im Lande herstellen sollen, so idiotisch nach äußerlichen Kriterien beurteilt. Es ist doch völlig irrelevant, ob ich Lippenstift trage oder nicht“. 1995 nahm sie bei sich selbst Abstumpfungserscheinungen wahr, 1996 teilte sie ihre Vorfreude darauf, Gerhard Schröder irgendwann „in die Ecke zu stellen“. Allein dass man diese Gespräche, die abgedruckt schon vergangenen Herbst in einem großen Bildband im Taschen-Verlag erschienen sind, nun in der Ausstellung im Original hören kann, ist unbedingt den Besuch wert.

Im Mittelpunkt stehen trotzdem die Fotos, die in ihrer vermeintlichen Simplizität viel Spielraum für Interpretation und auch Projektion lassen. Ob man nun, wie Herlinde Koelbl, an einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Psyche und Physis glaubt, oder nicht – sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, in welcher politischen Lage die jeweiligen Porträts entstanden sind, ist in jedem Fall hoch spannend. Somit ist die Ausstellung für viele Menschen, besonders Deutsche, auch eine Reise in die eigene Vergangenheit, zu Situationen, in denen man Merkel im Fernsehen sah, sich über sie ärgerte, oder sie als beruhigende Konstante wahrnahm.

Dass sich Angela Merkel selbst die Ausstellung anschauen wird, damit rechnet die Fotografin nicht, wie sie diese Woche im Pressegespräch erzählte; auf das Angebot einer privaten Führung sei keine Reaktion gekommen.

Ausstellung: „Herlinde Koelbl. Angela Merkel. Portraits 1991–2021“, 29. April – 04. September, Deutsches Historisches Museum

Bildband: „Herlinde Koelbl. Angela Merkel. Portraits 1991–2021“, 248 Seiten, 50 Euro, TASCHEN Verlag