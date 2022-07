In den Galerieräumen an der Konrad-Wolf-Straße empfängt uns eine sinnlich packende Symbiose von Form, Farbe und der Philosophie, dass alles mit allem zusammenhängt.

Mario Lischewsky, 1974 geboren in Sofia, Kunstlehrer an der Berliner HTW, kehrt in seinen eigenwilligen Abstraktionen, den dynamischen Spiralen und Farbnebeln intuitiv die innere Welt nach außen und entlässt die farbbrillanten, auf große Kartonformate gemalten und mit Ölpastellkreide und Buntstiften gestrichelten Gebilde in Zeit und Raum. Die Motive wirken kosmologisch. Eines der Bilder heißt „Idee“: Im Inneren einer sich als Tiefenraum öffnenden Sphäre schwebt eine rote Kugel, zeigt sich als „des Pudels Kern“, wie Goethe die Frage aller Fragen im „Faust“ bezeichnet – die nach der nie ganz möglichen Lösung der Rätsel des Lebens.

Doch ist dieser Maler kein nach der absoluten Wahrheit suchender Vertreter des sich in ferne Galaxien transformierenden Orphismus, mit dem sich die Abstrakten vor 100 Jahren vom Kubismus lösten. Lischewskys gegenstandlose Bilder, auf denen sich planetare Formen rotierend zu vereinigen scheinen oder in denen er Kälte und Hitze als verebbende oder anschwellende Wellen darstellt und in denen Weiblich-Figürliches doppel-elliptisch als „Fata Morgana“ entschwindet, sind keine konstruktivistischen Kopfgeburten. Diese stimmungsgeladene Bildsprache, in der Walter Benjamins „Engel der Geschichte“ aus der Vergangenheit durch unsere Gegenwart zu wehen scheint, kommt von der Anschauung, vom tiefen Erleben der Natur. Der Künstler geht über die Realität hinaus und formt geradezu magische Metamorphosen, als fließende Vision von Gleichzeitigkeit und Wandel.

Jürgen Jaehnert/Galerie 100 Im (leeren) Auge des Orkans? Jürgen Jaehnerts „Wirbel 2“, 2021, Bronze

Die Plastiken des um gut drei Jahrzehnte älteren Berliner Bildhauers Jürgen Jaehnert, ausgebildet an der vom Opart-Meister Max Bill gegründeten Ulmer Hochschule für Gestaltung und über Jahre Professor an der Kunsthochschule Braunschweig, entfalten eine verblüffende Korrespondenz zu Lischewskys poetischen Abstraktionen. Die kleine Bronze „Wirbel“ etwa nimmt die Spiralformen des Malers auf, „verfestigt“ diese stürmische Urkraft der Natur biomorph im schimmernden Metall. Andere Gebilde auf den Galeriesockeln entstanden aus Aluminium und Kunstharz.

Mario Lischewsky/Galerie 100 Mario Lischewsky: „Emporschauen“, 2021, Ölpastell auf Karton

Immer wieder fällt die Schleifenform ins Auge, das Symbol für Verbundenheit. In den Naturwissenschaften spielt die sogenannte Möbius-Schleife (Möbiusband) eine große Rolle. Der Begriff steht für eine bandartige Fläche, die nur eine Kante und eine Seite hat, die nicht orientierbar ist: Man kann nicht zwischen unten und oben, innen und außen unterscheiden. Max Bill, einst Bauhausschüler, schuf in den 1930er-Jahren Plastiken, die einem endlosen Möbiusband entsprechen. Diese „Unendlichkeit“ des Alles-mit-allem-Verbundenen in unserer Welt nimmt Jaehnert auf. Darum wirken seine Plastiken mit ihren immer leicht malträtierten Oberflächen auch nie statisch, sondern kinetisch. Und diese Energie des Beweglichen findet sich in dieser dialogischen Ausstellung wieder in den Bildern Lischewskys. Was für ein Seherlebnis!

Galerie 100, Konrad-Wolf-Str. 99 (Hohenschönhausen). Bis 14. August, Di–Fr 10–18, So 14–18 Uhr