Gedenken ist angesagt in Mexiko am 500. Jahrestag der Eroberung des Landes der Azteken durch die Spanier. Groß gefeiert wird nicht. Ein Großteil der Mexikaner ist sowohl europäischer als auch indigener Abstammung - und unabhängig davon, ob ihre Vorfahren die Aztekenhauptstadt Tenochtitlan nun zerstört oder verteidigt hätten, empfänden sie deren Fall am 13. August 1521 als schmerzlich, so schildert es der spanische Historiker Tomás Pérez Vejo in der Zeitung „El País“.

Es ist ein Jahr runder Jubiläen - Mexikos Unabhängigkeit jährt sich zum 200. Mal, und die Regierung feiert nach umstrittener Zeitrechnung auch die 700-jährige Gründung von Tenochtitlan. Präsident Andrés Manuel López Obrador hätte da durchaus gern Paukenschläge geliefert. Und so schrieb er an die spanische Krone und den Vatikan mit der Aufforderung, um Entschuldigung für Verbrechen gegen die Ureinwohner Mexikos zu bitten. Die erhofften Antworten bekam er aber nicht. Ebenso wenig auf eine Bitte an die österreichische Regierung um die Rückgabe des berühmten Azteken-Federkopfschmucks, der im Weltmuseum Wien ausgestellt wird.