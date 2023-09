Nachruf auf den Fotografen Erwin Olaf: Berlin bei Nacht und die Königsfamilie der Dutch

Der Meister einer freigeistigen, erotisch aufgeladenen, im barocken Stile des Goldenen Zeitalters der Niederlange inszenierten Porträts und Interieurs lebt nicht mehr. Am Mittwoch, so kam am Freitag die traurige Nachricht aus Amsterdam, starb Erwin Olaf mit 64 Jahren. Die hoffnungsvolle Lungen-Transplantation (er litt seit den 1990er-Jahren an einem Lungenemphysem) ist misslungen.

Die Dutch-Nation trauert. In den Achtzigern noch skeptisch betrachtet, wurde dieser frühe Unterstützer der Schwulen-Bewegung mit seinen provokanten Schwarz-Weiß-Aufnahmen, in denen Man Ray, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton (für die Serie „Chessmen“), aber auch die Holländischen Meister (für „Ladies’ Hats“) Pate standen 2004 in die „Liste der größten Niederländer“ gewählt. Und wegen seiner Licht-auf dunklem-Grund-Ästhetik gar mit Rembrandt verglichen. 2011 bekam er den Johannes-Vermeer-Preis. 2013 entwarf Olaf eine niederländische Euromünze mit dem Konterfei von König Willem-Alexander. Bald darauf wurde er zum Hoffotograf der Königsfamilie. Das Rijksmuseum sammelt die Bilder des aus Hilversum stammenden einstigen Journalisten und Bildreporters für niederländische Theaterjournale, Zeitungen und progressive Magazine auch der LGBTI-Organisation.

Welch ein besonderer fotografischer Erzähler Olaf war, sieht man nicht nur in seinen berühmten Serie „Palm Springs“, „Shanghai“, im rätselhaften Stil von Wong-Kar-Wais Kultfilm „In the Mood for Love“ und „Hope“, wo Einsamkeit zum Thema wurde, sodass wir diese Motive fast so melancholisch und zugleich beklemmend empfinden, wie die Gemälde des Amerikaners Edward Hopper. Diese merkwürdige, unaussprechliche Stimmung herrscht auch in Erwin Olafs grandioser Serie „Berlin“ von 2012, in denen er das Nachtleben festhielt, gealterte Prostituierte in den Clubs und schäbigen Boudoirs in Otto-Dix-Manier porträtierte. Er sagte damals, er habe diese Berlin-Szenerie bewusst im Stile der Goldenen Zwanziger inszeniert – und diese zugleich mit einem „Dreh in unsere Zeit“. Zu sehen waren die Großfotografien seinerzeit in der Galerie Cai Wagner am Strausberger Platz. Die gibt es da leider nicht mehr. Die rigide Gentrifizierung in der Karl-Marx-Allee sorgte dafür.



Nun lässt sich eine Wiederholung wohl auch an keinem anderen Kunst-Ort Berlins organisieren, denn die Fotos gehören längst dem größten Museum der Niederlande – dem Rijksmuseum. Erwin Olaf vermachte dem Haus seinen künstlerischen Nachlass. Vor vier Jahren wurde er dort zur Vernissage seiner großen Retrospektive vom König zum Ritter des Ordens vom niederländischen Löwen geschlagen.