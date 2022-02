Der Berliner Bildhauer Michael Klein war ein Fallada-Fan, kannte jede Zeile von „Jeder stirbt für sich allein“, von „Wolf unter Wölfen“ oder „Der Trinker“. 2012 stellte Klein vor dem Rathaus Neuenhagen das Bildnis des bedeutenden, doch tragisch geendeten sozialkritischen Schriftstellers des 20. Jahrhunderts auf. Ein Auftrag der Gemeinde. Klein hatte sich für die Figur am Buchcover von „Kleiner Mann – was nun?“ mit der Zeichnung von George Grosz orientiert. Hans Fallada hatte kurz vor der Nazidiktatur einige Jahre in Neuenhagen bei Berlin gelebt. Dort sitzt der bronzene kleine Mann auf einer Bank im Rondell am Bürgeramt. Man kann sich dazusetzen und darüber nachsinnen, was der Dichter alles erlebt und der Welt zu sagen hat.

Jetzt ist der Bildhauer dieses Fallada-Denk-Mals plötzlich gestorben. Michael Klein, Jahrgang 1943, erlag, wie die Familie erst am Montag mitteilte, am 4. Februar einem Herzinfarkt, mitten in der Arbeit an Auftragswerken im Neuenhagener Atelier. Ein Tonmodell für das Porträt war noch feucht, die Schrifttafel für den Namenspatron des Berliner Anton-Saefkow-Platzes halb fertig. Ein Kollege wird sie nun beenden.

privat Atelier Michael Klein Michael Klein mit Gips-Modell im Atelier

In Berlin geboren und aufgewachsen, hatte Klein in den 60er-Jahren erst die Holzbildhauerei erlernt, dann in der Plastik-Klasse an der Kunsthochschule Berlin Weißensee bei Heinrich Drake, Ludwig Engelhardt und Karl-Heinz Schamal studiert. Viele Porträts, Torsi, Reliefs und Großplastiken entstanden für den öffentlichen Raum. Das Denkmal „Für Bettina und Achim von Arnim“ und der Brunnen „Bettinas Bank“ auf dem Arnim-Platz erzählen von romantischer Leidenschaft und Melancholie. Die „Debütantin für Friedrich-Wilhelm-August Fröbel“ blickt auf dem Fröbelplatz hoffnungsvoll zum Alexanderplatz und die Pelikan-Skulptur mit der Gedenktafel zur Hugenotten-Ehrung illustriert Barmherzigkeit im Entree der Charité.

privat Atelier Michael Klein Frauenakt von Michael Klein

Die Sammlung der Neuen Nationalgalerie Berlin bewahrt weitere Arbeiten, so eine Frauengestalt oben ohne, die schlichtweg als Sinnbild der Emanzipation, wider die Prüderie zu lesen ist. Michael Klein interessierte die menschliche Figur, sie prägt den größten Teil seines Lebenswerks. Seine große Beobachtungsgabe, Empathie und Neugierde führten zu lebensnahen, für jeden Betrachter fassbaren Kunstwerken, oft überzogen mit einem Hauch Melancholie. Fritz Jacobi, viele Jahre Skulpturen-Kustos der Nationalgalerie, würdigt Kleins Figuren so: „Er gestaltet Körpergefüge, die wohl bewusst statuarisch aufgebaut sind, aber sehr häufig ein potenzielles Ausfluchten in den Raum signalisieren, ohne dabei ihre konzentrierte Verdichtung aufzugeben. Wir stehen Skulpturen gegenüber, welche zurückhaltend, aber bestimmt zum Dialog auffordern.“