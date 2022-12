Zum Tod des Malers Eberhard Göschel

Eberhard Göschel und ich lernten uns auf einer der Vernissagen der Obergrabenpresse kennen. Mich faszinierte die Verbindung von aufregend guter Kunst, handwerklicher Perfektion und politischer Chuzpe. Die Obergrabenpresse, 1978 von dem Dichter Bernhard Theilmann, dem Drucker Jochen Lorenz und Eberhard Göschel gegründet und bis 2003 am Leben erhalten, umging die staatliche Zensur und druckte frech Grafikmappen und Künstlerbücher, in denen die Texte unliebsamer Autoren verarbeitet waren. Zu denen Buchpräsentationen kamen die Leute aus allen Zipfeln der DDR.

Wichtige Impulse aus Dresden

Die wichtigsten Impulse für eine unangepasste, sich dem „sozialistischen Realismus“ verweigernde Kunst in der DDR, kamen aus Dresden. Künstler wie Eberhard Göschel, R.A. Penck, Peter Hermann und Strawalde waren gefeit gegen ideologische Vereinnahmungen und gingen unbeirrt ihren eigenen Weg. Sie nahmen sich die Freiheit, die ihnen die engstirnigen Parteifunktionäre verweigerten und versuchten die Kunstentwicklung da fortzusetzen, wo sie durch die Nazis unterbrochen worden war.

Legendär ist die Türen-Ausstellung im Leonardi-Museum, die Eberhard Göschel 1979 organisierte und an der viele junge Künstler beteiligt waren, mit denen ich bis heute befreundet bin, wie Ralf Kerbach und Conny Schleime. Angesichts der Selbstschussanlagen an der DDR-Grenze war eine Ausstellung zum Thema „Türen“ eine politische Provokation. Die vorgestellten Arbeiten waren allerdings weit mehr, sie zeigten Welt-Kunst und ließen die kleingeistige DDR hinter sich.

Kürzlich entdeckte ich in dem Buch „Verschwiegene Kunst – Die internationale Moderne in der DDR“ von Felice Fey, dass Eberhard Göschel bereits als Meisterschüler von Theo Balden an der Akademie der Künste der DDR sich 1979 die Freiheit genommen hatte, den nach West-Berlin genehmigten Tagesausflug auszudehnen und erst am nächsten Tag zurückzukommen, was große, in dem Buch geschilderte Turbulenzen unter den leitenden Professoren auslöste. Die einen wollten ihn bestrafen, die anderen fanden es unangemessen, einen erwachsenen Menschen zu bevormunden. Vor allem sollte ihm nichts Schriftliches in die Hand gegeben werden.

Bei meinem letzten Besuch in der Rietzstraße im Herbst 2020 war ich bis ins Innerste erschüttert von Eberhards Arbeiten. Seine abstrakten Wellen, Strukturen und Linien in Grau waren für mich Zeichen einer bleiernen Zeit, an deren Ende der Tod steht. Ich wünschte mir ein Bild von ihm für meinen Salon und erhielt es überraschend per Post, liebevoll verpackt. Es bestimmt in der Mitte der Bilderwand die Bilderzählung, ein Liniengewirr auf grauem Ton, Wirrwarr des Lebens oder Drahtverhau. Rechts daneben hängt Gerd Sonntags Mann mit Hund, der nun auch ein Grenzsoldat sein könnte, links davon die „Grablegung des Soldaten“ von Rainer Bonar, die unmittelbar nach seiner Ausbürgerung den toten Wolf Biermann zeigt, umgeben von Castro, Lenin, Rilke, Gorki, die alle „ohne Ziel vor den Augen“ ins Nirwana blicken.

Ich bin dankbar für die vielen guten Gespräche im Hause Göschel und für Eberhards großartige Kunst, in der er sich verwirklicht hat, was ihm das Wichtigste war! Am Mittwoch ist Eberhard Göschel nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben.

Ekkehard Maaß ist Liedersänger und Publizist, seine Salons waren zu DDR-Zeiten Treffpunkt der dissidentischen Bürgerbewegung.