Zum Tode von Fernando Botero: „So schön dick!“, sagte seine Kunst

Es war im Altweibersommer 2007 im Lustgarten vor Schinkels Altem Museum. In den Grünflächen standen 15 ebenso monumentale Bronzefiguren: Pferde, nackte Göttinnen, gewaltige Muskelmänner. Sie wurden bis tief in den Spätherbst hinein fröhlich – und behördlich ausdrücklich ungehindert! – meist von Kids beklettert und bekrabbelt wie Spielgeräte, bestiegen wie Berge, umarmt wie beste Freunde. Auch am Brandenburger Tor stand ein mächtiges Brauereipferd.

Der kolumbianische Bildhauer und Maler Fernando Botero, einer der wichtigsten lateinamerikanischen Künstler des späten 20. Jahrhunderts und mit der voluminösen Ästhetik auch seiner menschlichen Figuren ein Ausnahmekünstler der späten Moderne, betitelte diese Bronzeherde „Üppige Sinnlichkeit“. Damals sagte er: „Mein Interesse gilt der Form, den sanften, runden Oberflächen“.

Nun kam die Nachricht vom Tod Boteros. Der Bildhauer und Maler, für den üppige, ausladende Körperformen bei Mensch und Tier Ausdruck von Schönheit waren, starb 91-jährig in Monaco.

Er hat viel Zeit und Kraft gelassen in seinen Plastiken. Für eine jede brauchte er von der Idee bis zur Fertigstellung in einer italienischen Bronzegießerei, in dem Städtchen Pietrasanta, rund ein Jahr. Er arbeitete ohne Modell, nur aus dem Gedächtnis. Die schwergewichtigen Kunstwerke kamen vor 16 Jahren auf Sattelschleppern über die Alpen nach Berlin.

Boteros Erfolgsgeheimnis lag in der Verbindung altmeisterlicher Techniken mit den gerundeten Formen lateinamerikanischer Volkskunst, die Wirkung mal surreal, mal satirisch. Er stammte aus dem kolumbianischen Medellín und zog schon in jungen Jahren nach Bogotá, wo er mit Dichtern, Malern und revolutionären Studenten zusammenkam und für sich die Texte García Lorcas und Nerudas entdeckte.

Berliner Lustgarten mit Botero-Pferd, 2007 Rainer Jensen/dpa

Nach 2000 spendierte er seiner Heimatstadt wie auch der Metropole Bogotá je ein Kunstmuseum und vermachte den Häusern bei Lebzeiten Werke sowie seine auf 40 Millionen Euro geschätzte Sammlung mit Kunst von Picasso, Max Ernst und Giacometti. Dies, obwohl er kaum mehr in Kolumbien lebte, seit dort sein Haus überfallen und ausgeraubt wurde, während er zum Glück nicht daheim war. Seither pendelte Botero zwischen Italien, Frankreich und den USA. Die Gewalt, der von der Politik ungehinderte Drogenkrieg in seiner alten Heimat hielten ihn fern.

In einer von Boteros Bronzefiguren in Medellín, einer Friedenstaube, explodierte 1995 eine Bombe und tötete 23 Menschen. Noch heute steht der zerfetzte Vogel auf der Plaza Botero im Stadtzentrum. Unbeirrt hatte der Bildhauer eine Replik gießen lassen – als Symbol, dass Kunst stärker ist als der Terror.