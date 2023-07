Nationalgalerie-Direktor Ralph Gleis wird Chef der Wiener Albertina

Ralph Gleis, Chef der Alten Nationalgalerie, in der Ausstellung „Ideal und Form. Skulpturen des 19. Jahrhunderts“ in der Friedrichswerderschen Kirche

Es tröstet nur wenig, dass Ralph Gleis erst im Januar 2025 Berlin gen Wien verlässt. Sein Weggang ist ein großer Verlust für die Berliner Museumslandschaft. Und was auf ihn wartet in der derzeit „lebenswertesten Stadt“ der Welt – so das kürzlich vermeldete Ranking –, konnte er wohl keineswegs ausschlagen.



Noch ehe die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Staatlichen Museen zu Berlin die Personalie am Mittwoch kommentieren konnten, informierte Österreichs Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) die Medien: Der 49-jährige Kunsthistoriker aus Berlin folgt in anderthalb Jahren auf den langjährigen Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, der nach 25 Amtsjahren und zahllosen sensationellen Ausstellungen Abschied nimmt.

Wien ist gewiss nicht erst seit der kürzlich eröffneten grandiosen Berliner Ausstellung „Die Secession: Klimt, Stuck, Liebermann“ auf die Fähigkeiten und Strahlkraft von Ralph Gleis aufmerksam geworden. Er habe unter anderem mit seinen Ideen, ein neues, junges Publikum anzusprechen, überzeugt, betonte Österreichs oberste Kulturfrau. In Berlin waren auch unter anderem Gleis’ Ausstellungen über den „Belgischen Symbolismus“ 2020/21 oder eine vor allem Kinder und Jugendliche begeisternde Augmented-Reality-Schau zu Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“ zu Publikumsmagneten geworden.

Weltberühmte Albertina

Gleis gilt in internationalen Museumskreisen als Spezialist für die Klassische Moderne und die Kunst des 19. Jahrhunderts. Die Berufung in die österreichische Hauptstadt und an die weltberühmte Albertina, mit ihren reichen Sammlungen eben dieser beiden Kunstepochen eines der bedeutendsten Museen Europas, gibt ihm einen weit größeren Gestaltungsraum.

Der aus Münster stammende Kunsthistoriker versichert eine wohlgeordnete Übergabe des Berliner Hauses. Er sagt, er wolle in Wien „mit visionärer Kraft neue Impulse geben“, und er werde auf vielen Ebenen auf internationale Kooperationen, auf mehr Nachhaltigkeit setzen. Langfristige Partnerschaften könnten den finanziellen Aufwand minimieren, Ressourcen schonen. Sein Ziel sei „ein Museum für die Menschen von heute mit den Fragen von heute“.