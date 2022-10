„Aufklärung, Öffnung, Teilhabe“: Klaus Biesenbachs radikale Vision für Berlin

Noch nie hörte ich ihn mit derart zerbrochenem Pathos: den vierten Satz aus Beethovens symbolträchtiger 9. Sinfonie, die charismatische „Ode an die Freude“. In der Oberhalle des Mies-van-der-Rohe-Baus steht ein Bechstein-Flügel. Der hat ein Loch im Resonanzkörper. Geradezu surreal, wie aus dieser Leerstelle in der Mitte des Instruments heraus ein Pianist die Tasten bedient – virtuos, mit gleichsam akrobatischem Können in schier unmöglicher Stellung auf der verkehrt herum zu spielenden Klaviatur. Obendrein schiebt er das Instrument – während der „Freude schöner Götterfunken“ – 25 Minuten lang durch die Halle, sachte an den gläsernen Fronten vorbei, die auf das Kulturforum und die Stadt hinausweisen.