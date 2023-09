Ein belebter Stadtplatz, ein kultureller Bürgertreff – das ist es, was dem 2022 aus den USA zurückgekehrten KW-Auguststraße-Gründer Klaus Biesenbach seit seinem Amtsantritt als Direktor der Neuen Nationalgalerie vorschwebt – für sein Haus an der Potsdamer Straße und das steinerne Kulturforum.



Selbstredend würde Bauhausmeister Mies van der Rohe, der Zeit seines Lebens Kunst mit Alltag verbinden wollte, gutheißen, was dieser Tage gerade in und um seinen gläsernen Pavillon herum passiert. Er wollte, dass sein 1968 erbautes Moderne-Museum, in dem wohl fast jeder Künstler der Welt gern mal ausstellen würde, auch Treffpunkt der Stadtgesellschaft sein sollte.

Jetzt ist die Neue Nationalgalerie erstmals Berlin-Art-Week-Zentrum – BAW-Garten genannt. Es gibt Kunst und Grün, Konzerte, Talks, Podien und Performances, täglich 17 Uhr die von Biesenbach aus New York besorgte Yoko-Ono-Choreografie „Cut Piece“.



Eine gute „Nachfolge“ für das derzeit noch von Gentrifizierung bedrohte vormalige BAW-Zentrum Uferhallen Wedding. Das dortige Areal – mit Ateliers von 150 Kunstschaffenden, den jetzt zur Berlin Art Week geöffneten Ausstellungshallen und Studios in der Gründerzeit-Industriearchitektur – führt gerade einen intensiven Kampf um den Erhalt, unterstützt von NBK und Kulturverwaltung. Die privaten Besitzer jedoch haben andere, hochmerkantile Pläne. Die Uferhallen-Künstler brauchen alle Solidarität.

Das war im Juli: Biesenbach pflanzt mit Kollegin Dagmar Korbacher, Direktorin des Kupferstichkabinetts, auf der Piazzetta des Kulturforums einen Weinstock. dpa

Auch die der Art-Week-Gemeinde. Und die lädt Biesenbach zum herbstlichen Festival, bevor sie zur Kunsttour quer durch die Stadt startet. Die Neue Nationalgalerie mit der Isa-Genzken-Ausstellung in der Oberhalle und im Untergeschoss der Moderne-Schau von 1900 bis 1945, dazu dem Gerhard-Richter-Raum wird im Nu Treffpunkt der Berliner und der internationalen Kunstszene sowie des Publikums.

Als Biesenbach im Winter 2022 aus L.A. ankam, hat er mehrmals im Mies-Bau übernachtet, um den Spirit des Museums zu spüren. „Öffnung hinaus in die Stadt und Teilhabe aller“ – das ist seither seine Vision. Etliches davon gelang ihm seither mit den Soli-Aktionen für die Ukraine, mit der „Wärmestube Museum“, sommers mit den Skulpturengarten-Konzerten. Und zusammen mit den anderen Kulturanrainern des steinernen Platzes – mit der „Baumschule Kulturforum“. 200 Bäume grünen da inzwischen. Für Biesenbach die Farbe der Hoffnung.