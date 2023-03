Der Berliner Fotograf und Berghain-Türsteher wohnte sieben Wochen lang in Harlem, porträtierte Leute aller Couleur und wurde nebenbei Protagonist eines Films.

Sven Marquardt/Courtesy of Galerie Deschler, Berlin

Sven Marquardt: Menschen aus Harlem, aus der Serie „NYC/22“, 2022, Fine Art HM Baryta-Print Sven Marquardt/Courtesy of Galerie Deschler, Berlin

In der Berliner Auguststraße 61 laufe ich auf einmal durch New York. Vor allem durch die Straßen Harlems, Zentrum afroamerikanischen und multikulturellen Alltags nördlich vom Central Park. An den Wänden der Galerie Deschler kleben tapetenartig riesige Schwarzweißfotos von Upper Manhattan und Passanten aller Couleur, aufgenommen konsequent abseits der touristischen Trampelpfade.