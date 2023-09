Norbert Bisky im Interview: Es gibt viel Wut in Ostdeutschland, auch Wut auf sich selbst

Wir treffen den Maler Norbert Bisky in seinem Atelier in der Boxhagener Straße in Berlin-Friedrichshain. Es befindet sich in einem ehemaligen Pferdestall, der in einem Hinterhof liegt. Deckenfenster lassen Licht herein. Es riecht nach Farbe. Hier entstehen die Bilder eines der bedeutendsten Künstler der Gegenwart.