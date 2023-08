Das Betrachten gleicht hier einem Wandern durch Straßen und Räume, in denen man keinen Fuß auf den Boden bekommt. Geführt und abgelenkt, herausgehoben und darüberblickend, so wie aus der Vogelperspektive, ist man dennoch mitten drin. Gehalten etwa von einer Fläche, die aus kaltem Rot gerahmt und mit warmem Rot gefüllt ist, daneben schräg gestellt, angekippt und zurück auf Raumlinie gesetzt: graue, weiße, schwarze Felder, Gassen, Wege, klar geradlinig und doch labyrinthisch.

Die Felder sind mal blockartig angeordnet, voller Farbe und kubistisch anmutend, dann wieder eng und in Streifen langgezogen. Oft nur anskizziert mit starkem, bestimmtem Strich oder leicht wie ein Faden aufs Blatt gelegt, und ganz ohne Farbe. Weißraum. Meist sind die Formen eckig, nur manchmal rund. Wie auf dem Bild vom „9.7.21“. Dann sehen zwei Kreise aus wie Pupillen, Augen, die in unmittelbarer Dringlichkeit die Komposition dominieren. Ganz nah bei diesem Datum steht – wie auf allen diesen Bildern – in fast kindlicher Handschrift die Signatur: Olga Mezenceva.

Die Grenzen zwischen Abstraktion und Bildlichkeit sind im Werk von Mezenceva fließend. Was wie aus dem Grundrepertoire der abstrakten Malerei heraus entstanden wirkt, ist die Bildsprache einer ganz besonderen Künstlerin, für die man mit Referenzen aus der Kunstgeschichte nicht unbedingt weiterkommt. Olga Mezenceva lebt in ihrer ganz eigenen Welt und wird wohl, so die Annahme, selbst nicht bewusst mit Vergleichen, Wissen, Herleitungen, tradierten Sehgewohnheiten aus einer äußeren, kanonisierten Welt arbeiten oder sich von einer solchen beeinflussen lassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Olga Mezenceva, o.T., C, 2021, Ölkreide, Fineliner, Buntstift, Filzstift auf Papier, 43x61 cm Galerie Art CRU

Diese Künstlerin, seit 1997 Berlinerin, lebt seit ihrer Geburt (1984 in Moskau) mit einer geistigen Behinderung. Ihre Schöpfungen: farbstarke Arbeiten mit sich biegenden, quetschenden und sich selbst behauptenden Formationen. In konzentrierter, ausdauernder Arbeit vollzieht sie eine Art kreisenden Gebärvorgang, einem Kreißen gleich und aus dem Unbewussten hervorgeholt. Mit Ölpastellkreiden, Edding, Filz- und manchmal Bleistift. Denn während des Zeichnens und Malens dreht Mezenceva das Blatt, nimmt es quer, hochkant, stellt es auf den Kopf. Ihr Malen ist ein Denken und Handeln in räumlich-haptischen Vorgängen, die unmittelbar eine visuelle Welt erschaffen. Der Stimulus der Farbe, die Griffigkeit der Ölkreide auf dem Papier. Kunst ist ihre Sprache. Mezenceva malt, seit sie einen Stift halten kann. Sich in Worte fassen, das kann sie so gut wie nicht. Viele Monate arbeitet sie an einem einzelnen Bild.

Der Raum für diese Konzentration wird ihr in der Werkstatt der Kaspar-Hauser-Stiftung, die Menschen mit Assistenzbedarf unterstützt, geboten. Seit 2004 arbeitet Olga Mezenceva hier. Nun widmet die Galerie Art Cru der Künstlerin eine Ausstellung. Es ist die einzige Galerie für sogenannte Outsider-Kunst in Berlin. Sie wurde 2008 gegründet, um sich dem Kunstschaffen von Menschen mit Psychiatrieerfahrung oder geistigen Behinderungen zu widmen. Der Name „Cru“ (roh, aber auch schutzbedürftig) leitet sich von dem 1972 von Roger Cardinal als Synonym des 1945 vom Maler Jean Dubuffet geprägten Terminus „Art Brut“ her: eine Kunst in ihrem Rohzustand, jenseits etablierter Formen und Strömungen, die anti-intellektuell und autodidaktisch auf eine „naive“ und antiakademische Ästhetik eingeht, den Kunstbegriff an sich hinterfragt. Diese Außenseiterkunst hat Anfang des 20. Jahrhunderts großen Einfluss auf die Moderne ausgeübt. Picasso und die Surrealisten nahmen sie begeistert als impulsgebend auf. Und in jüngster Zeit ist sie zunehmend ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.

Olga Mezenceva: Visualisierung, Gespiegelt, o.T., A, 2021, Ölkreide, Fineliner, Buntstift, Filzstift auf Papier, 43x61 cm Galerie Art CRU

Raffinierter Kunstgriff: Olga Mezenceva in der Galerie Art Cru Berlin

In dieser Outsider-Kunstszene ist Olga Mezenceva keine Unbekannte. Ihre Arbeiten sind in Galerien und Museen in ganz Deutschland zu sehen und wurden vielfach für Preise nominiert. So etwa 2014 für den „Euward“, den von der Augustinum-Stiftung München ausgelobten Kunstpreis, eine seit 2000 alle drei Jahre ausgeschriebene Auszeichnung für Malerei und Grafik von Menschen mit geistiger Behinderung. Er leistet einen der wichtigsten Förderbeiträge für diese Talente. Auch die Galerie mit ihren Räumen in dem beschaulichen Kunsthof in der Oranienburger Straße wird unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins PS-Art e. V. Berlin von einem Netzwerk großartigen psychosozialen Engagements verschiedener Institutionen getragen. Ihr geht es um die Sichtbarmachung von Kunstwerken mit hoher Authentizität.

Und nun widmet sie die neue Ausstellung „Andere im Spiegel“ Olga Mezencevas jüngsten Arbeiten aus den Jahren 2020 bis 2023. Auffällig an der chronologischen Hängung und dem damit sichtbaren Zeitverlauf einer künstlerischen Entwicklung ist, dass die Bilder zum Ende hin farbentleerter werden. Zur Dominante auf dem weißen Untergrund in nur noch schwarz gerandeten Feldern wird das Gelb in Reinform. Auch dem perspektivischen Kreisen und Kopfüberstellen der Motivik trägt die Schau Rechnung. Mit einem raffinierten Kunstgriff haben die Kuratoren Maren Rabe und Ivan Nenchev diese Eigenart aufgegriffen und anschaulich gemacht: Ein schräg gestellter, verschiebbarer Spiegel unterhalb eines Bildes lässt im Spiegelbild Dinge erkennen, die auf den ersten Blick verborgen bleiben. Eine abstrakte, aus Trapezen und Rechtecken komponierte Form wird da zur Frau im roten Kleid mit trapezförmigem Kopf; ein Quadrat mit Dreieck wird konkret und zum Gebäude in einer Straße.

Die Künstlerin persönlich: Olga Mezenceva Kasper Hauser Stiftung 2023

Die Richtung aber, wie herum Mezenceva das Motiv gesehen haben will, gibt sie selbst mit fast stoischer Strenge vor, markiert sie mit ihrer gut sichtbar gesetzten Signatur im rechten unteren Bildbereich, manchmal von der Mitte aus den Raum-Zeit-Flächen her driftend. Die Buchstaben ihres Namens bilden zwei Wortketten, das genaue Datum eine Zahlenreihe. Jedes Werk ist ein singuläres Selbstzeugnis, beseelt von einem starken inneren Bedürfnis zum Ausdruck.

Olga Mezenceva: Andere im Spiegel. Galerie Art Cru Berlin, Oranienburger Straße 27, Di–Sa 14–18 Uhr. Bis 19. Oktober.



Die Finissage der Ausstellung findet im Rahmen der „Woche der seelischen Gesundheit“ am 17. Oktober von 17–20 Uhr statt. Während der Berlin Art Week bietet die Galerie erweiterte Öffnungszeiten : 15.–17. September, 14–18 Uhr.