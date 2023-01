Morgengabe ans Kupferstichkabinett: „Was uns fasziniert, sollen alle haben!“

Berlins Staatliche Museen, seit Jahrzehnten kurzgehalten mit abgemagerten Ankaufsetats oder auf Sponsoren angewiesen, haben immer mal wieder Glück. Und zwar in Gestalt treuer Mäzene, für die, ganz bibelgemäß, Geben seliger ist denn Nehmen. Wer hier Kunst schenkt, stellt nur ganz selten Bedingungen. Zumeist ohne den Anspruch, sogleich ein eigenes Museum zu bekommen oder die Garantie, dass die Gaben auf Dauer präsent sein müssten.

Derart bescheiden sind die passionierten Kunstsammler Paul Maenz und Gerd de Vries, in den frühen 90er-Jahren aus dem Rheinland ins mauerlose Berlin gezogen. Gerade schenkten die beiden ehemaligen Galeriepartner der seit 25 Jahren bestehenden Graphischen Gesellschaft zu Berlin – dem Freundesverein des Kupferstichkabinetts – 750 Werke berühmter internationaler Gegenwartskünstler auf Papier. Für das Kupferstichkabinett, also dessen Direktorin Dagmar Korbacher und ihr Team, fielen damit vor lauter Freude zu Jahresende sozusagen Weihnachten, Neujahr und auch das kommende Ostern und Pfingsten auf einen Termin. Und ein Platzproblem gibt es im Kabinett am Kulturforum auch nicht, denn Mappen und Grafikschränke sind nun mal nicht so raumgreifend wie große Gemälde, Skulpturen und sperrige Installationen.

Walter Dahn aus der anarchischen Kölner Künstlergruppe Mülheimer Freiheit: „Ohne Titel“, 1987, Gouache auf Papier. SMB/Kupferstichkabinett, Graphische Gesellschaft zu Berlin/Dietmar Katz/W. Dahn and Sprüth Magers

Die mittlerweile im Seniorenalter angekommen Wahlberliner Maenz und de Vries gehören nun endgültig in die Reihe der hiesigen mit der Preußenstiftung verbundenen Sammlungs-Mäzene, also James Simon, Konsul Wagner, Otto van de Loo, Heinz Berggruen, Mick Flick, Erich Marx, Heiner und Ulla Pietzsch, Heiner Bastian, Egidio Marzona, das Ehepaar Haubrok. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die beiden ehemaligen Köpfe der 1970 berühmt gewordenen Kölner „Galerie für die Kunst der internationalen Avantgarde“ den Sammlungsbestand des Berliner Kupferstichkabinetts stärken.

Schon 2004 hatte Maenz dem Haus 250 Zeichnungen, Grafiken, Gouachen geschenkt. „Was uns fasziniert, sollen alle haben“, so der Sammler anglo-amerikanischer Konzeptkunst und Minimal Art, ebenso zugewandt der Arte Povera, den „Neuen Wilden“ der Mülheimer Freiheit und der italienischen Transavantguardia. Maenz und der einstige Musikwissenschaftler de Vries förderten Anselm Kiefer und den New Yorker Street-Art-Pionier Keith Haring, der leider zu den frühen Aids-Toten gehörte. Die Freundschaft beider mit den Künstlern ihrer Galerie war und bleibt bis heute ein zentraler Teil in ihren Leben.

1990 schlossen Maenz und de Vries die Kölner Galerie. Maenz übergab sein Archiv der Getty Foundation Los Angeles. Der Großteil seiner Privatkollektion ging 1993 zunächst als Dauerleihgabe an die Kunstsammlungen Weimar. Der Klassikerstadt, die 1999 zur Europäischen Kulturhauptstadt gewählt wurde, verschaffte diese Bereicherung auch mit internationaler Kunst der späten Moderne ein noch glänzenderes Image. Doch Meinungsverschiedenheiten über die konservative kunstpolitische Konzeption der fürs Neue Museum Weimar Verantwortlichen enttäuschten und ärgerten Paul Maenz kolossal. Reden mag er darüber heute nicht mehr; es tut noch immer weh. Er zog damals seine Sammlung ab, bis auf jene Werke, die er der Stadt bereits gestiftet hatte. Dazu gehört der goldene „Große Geist“, ein Meisterwerk des Düsseldorfer Bildhauers Thomas Schütte auf der Treppe zum Neuen Museum Weimar.

Konzeptkunst von Hanne Darboven, „I. Folge, F I“, 1971, Farbstift auf Papier, 10-teilig. VG Bild-Kunst, Bonn 2023/SMB/Kupferstichkabinett, Graphische Gesellschaft zu Berlin/Dietmar Katz

Die abermalige Schenkung von Papierarbeiten an Berlin umfasst einen Zeitraum, der bis in die Gegenwart reicht: Zeichnungen, Skizzen, druckgraphische Mappenwerke, Editionen und Collagen wie auch Briefe und Postkarten unter anderen von Saâdane Afif, Art & Language, Robert Barry, Monica Bonvicini, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Walter Dahn, Hanne Darboven, von Jiří Dokoupil, Hans Haacke, Anselm Kiefer, Joseph Kosuth, Giulio Paolini, Jonathan Monk, Bruce Nauman, Thomas Ruff, Salvo und Thomas Schütte.

Für das Kupferstichkabinett mit seinen Sammlungen vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert ist der Zuwachs an heutiger Kunst ein Glücksfall, schärft dies doch das Profil des Museums, das mehr Öffnung in die Gegenwart und ein junges Publikum nötig hat. Nun blicken der 83-jährige Wahlberliner Maenz und sein langjähriger Kunstgefährte de Vries gelassen auf den weiteren Werdegang ihrer Schenkung. Deren Wert ist keinesfalls in Geld umzurechnen, stehen die Papier-Arbeiten doch für Jahrzehnte deutscher wie internationaler Kunstgeschichte der Moderne. Für 2025 plant das Kupferstichkabinett eine große Ausstellung der Maenz-de Vries-Gaben samt Katalog.

Als Avantgarde-Galeristen in Köln von 1970 bis 1990: Paul Maenz (l.) und Gerd de Vries. Benjamin Katz

Einen Vorgeschmack geben schon mal Arbeiten des berühmten Bruce Nauman, dessen „Studies for Holograms“, 1970, ein Portfolio mit Siebdrucken, in denen sich der Amerikaner schon in jungen Jahren als Meister der tiefsinnigen Groteske erweist. Oder ein ganzes Konvolut von manisch handgeschriebenen, zu Tableaus gefügten, so strengen wie lyrischen Partituren der früh verstorbenen Hamburger Ausnahmekonzeptualistin Hanne Darboven. Und nicht zuletzt entkräften die dreist-hintersinnigen Maskenköpfe des „Neuen Wilden“ Walter Dahn, einem einstigen Beuys-Schüler aus der bürgerschreckhaften Künstlergruppe Mülheimer Freiheit in den 80ern, die Unterstellung, ein Kupferstichkabinett sei ein rein akademischer Ort.