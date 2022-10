Paul van Ostaijen: Ein Dadaist in den Wirren der Novemberrevolution

„Boem!“ ist flämisch und heißt auf Deutsch „Bumm“, wie Paukenschlag. Als der angehende expressionistische Dichter und Dadaist Paul van Ostaijen (1896–1928) im Oktober 1918 in Berlin ankam, hatte er den Ersten Weltkrieg und die deutsche Besatzung in seiner Heimat erlebt. Sein Gedicht „Boem!“ wurde Ausdruck des neuen Lebensgefühls und seiner Utopie: Freiheit, gesellschaftliche Erneuerung, Frieden. Der junge „Aufrührer“ war aus Antwerpen geflohen, um dem Gefängnis zu entgehen. Die Haft wurde auf Betreiben des Kardinals Mercier verhängt, nur weil der Künstler mehrfach gefordert hatte, die niederländische Sprache in Flandern gegenüber dem staatlich angewiesenen Französisch als gleichberechtigt anzuerkennen.

Paul van Ostaijens Originalmanuskript „Bezette Stad“, 1918/19 (Ausschnitt) Paul van Ostaijen

Derzeit befasst sich im Museum Ephraim-Palais eine spannende, von Frauke Miera kuratierte Ausstellung mit dem hierzulande kaum bekannten van Ostaijen. Sie belegt, wie er in den drei Berliner Exiljahren Zeuge des Sturzes der Monarchie, des Umbruchs in Politik, Gesellschaft, Kunst und Kultur wurde. Seine originalen expressiv rhythmischen Versbilder fügen sich zu den im Ephraim-Palais ausgebreiteten Gemälden, Grafiken, Fotos der engsten Kunstfreunde zu einem poetische Typografie gewordenen Gesamtkunstwerk. Sein in nur wenigen Lebensjahren geschaffenes Werk gilt als Meilenstein niederländischer Dichtung. Der aus Amsterdam stammende Stadtmuseum-Direktor Paul Spies erzählt zur Vernissage, dass die von Aufbruch und gesellschaftlichen Visionen handelnden „Bild-Verse“ des Antwerpeners Schulstoff in den Niederlanden und im belgischen Flandern sind. Ihr Verfasser gilt als Nationaldichter.

Paul von Ostaijens engster deutscher Expressionisten-Freund Fritz Stuckenberg malte den flämischen Dichter und dessen Freundin Emma als abstraktes „Liebespaar“, 1919 (Ausschnitt) Leihgabe Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg

Ausgerechnet die Hauptstadt des Landes, das 1918 den Krieg verloren hatte, wirkte auf den jungen Kunstrebellen wie ein Inkubator. Er sah Berlin als genau den Ort, an dem die Welt sich gravierend ändern würde. Revolution lag in der Luft. Auch in der modernen Kunst. Hier traf er auf Dadaisten, Utopisten und Lebenskünstler wie Hausmann, Baader, Höch und den aus Zürich gekommenen Huelsenbeck. Anders als in der neutralen Schweiz hatte der Krieg den Dadaismus im Elend und in der Armut der deutschen Großstadt viel radikaler geprägt. Van Ostaijen freundete sich mit expressionistischen Malern an, so mit Grosz, Feininger, Campendonk, am engsten mit Fritz Stuckenberg, einem Mitglied der Novembergruppe. Die Freunde verbrachten Nächte in den Jazzkellern. Am Tag schrieb er den Gedichtband „Bezette Stad“ (Besetzte Stadt). Darin verarbeitete er seine Erfahrungen in der von den Deutschen besetzten Stadt Antwerpen. Er sah die revolutionäre Kunstszene auch mit den Augen des Außenseiters.

Der 22-jährige Dadaist und Dichter Paul van Ostaijen, aufgenommen im Kaufhaus des Westens (KaDeWe), 1918 Sammlung der Stadt Antwerpen, Letterenhuis

Dann kam es im Januar 1919 zu den Morden an den Spartakisten, zu Verwerfungen unter den Linken. Enttäuscht schrieb van Ostaijen, dass die Künstlerfreunde nicht „radikal“ genug seien. Er hatte die Vision, Kunst zu ihrem Kern zurückzuführen, sie vom Kommerz zu befreien. Zudem zerbrach die Beziehung zu seiner Gefährtin Emma Clement. 1921 kehrte er desillusioniert nach Antwerpen zurück. Er starb mit nur 32 Jahren an der Schwindsucht. Den Tanz auf dem Vulkan im Berlin der Weimarer Republik kurz vor den Nazis hat er nicht mehr erlebt. Wie hätte das erst auf seine Sprachbilder gewirkt!

Ephraim-Palais, Poststr. 16, bis 30. Dezember, Di.–So. 10–18 Uhr. Die Schau ist eine Kooperation mit der Vertretung Flandern und dem Letterenhuis Antwerpen.