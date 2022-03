HUMAN. Nur diese Lettern, geschrieben aus Asche, stehen seit Aschermittwoch an der nackten Wand der Apsis der Kirche St. Matthäus am Berliner Kulturforum. Davor flackern auf dem Altartisch jeweils links und rechts drei weiße Kerzen. Human – das heißt menschlich, menschenwürdig. Ein Memento in der Passionszeit. 40 Tage lang, bis zur Osternacht.

Über dem Altar der evangelischen Kunstkirche, in der sich mehrmals im Jahr auch säkulare Gegenwartskünstler mit Glauben, Liebe, Hoffnung und den zehn Geboten auseinandersetzen, hängt diesmal kein Gemälde. In der Passionszeit werden ja in vielen Kirchen die Bilder und Altäre traditionell verhängt. Hier, in Berlins wichtigstem Gotteshaus für aktuelle Kunst, wo die Ausstellenden immer auch ein temporäres Altarbild schaffen, lässt man es diesmal weg. Die Aschermittwoch-Installation „Phoenix“ des Minimalisten Kris Martin, geboren 1972, besteht nur aus Worten.

Dass aus dem Tod neues Leben hervorgehen kann, gehört zur Grunderzählung des Christentums, zur Verbindung von Tod und Auferstehung Jesus’. Der belgische Künstler verbindet dies mit dem alten Mythos vieler Völker der Erde vom Vogel Phönix, der verbrennt, aber aus seiner Asche wiederaufersteht.

Leo Seidel Feuer, Asche, Phönix-Symbolik: Kris Martins Video zur Aktion, zu sehen in der Sakristei von St. Matthäus.

Seit der Antike ist der legendäre Vogel ein universelles Symbol für die Wiederauferstehung aus der Asche, aus der Niederlage, der Zerstörung – für den Triumph über den Tod. Kris Martin hatte seine streng reduzierte Wort-Kunst auch als Kommentar zum 500. Jahrestag des reformatorischen Bilderstreits geplant, der zu Beginn der Passionszeit anno 1522 in Wittenberg begann und damals unter Theologen sogar zum Zerwürfnis zwischen Luther und seinem treuen Karlstadt führte. Bilder in Kirchen, wider den Bildersturm, hatte der Reformator mit den Worten verteidigt, Menschen würden sich – der Mensch als „homo pictor“ – ohnehin fortwährend innere Bilder machen, zumal schon die biblischen Worte bildhaltig seien. Daher sei es ein Kampf gegen Windmühlen, sich gegen Bilder in Kirchen zu stellen.

Jetzt, in der Passionszeit und vor dem Hintergrund der russischen Aggression im eigentlichen Bruderland Ukraine, werden die kargen Asche-Worte im Kirchenschiff auf einmal zu Mahnungen, die in unseren Köpfen Bilder der Zerstörung erzeugen. Ein Stück weg vom theologischen Diskurs und mehr hin zum Raum fürs Nachdenken darüber, was der Mensch anderen Menschen anzutun imstande ist.

Auf die Empore-Brüstungen hat Kris Martin aus der Stadt Mullem, jener Gegend im östlichen Flandern, die einst ab 1914 bis 1918 Schauplatz der Schrecken des Ersten Weltkrieges war, mit Asche in Großbuchstaben auf Englisch die in der Heiligen Schrift symbolhaften Worte DOVE (Taube, für den Heiligen Geist und Frieden), TABLE (Tisch), BREAD (Brot), VINE (Wein, für Abendmahl), FISH (Fisch, für Leben ), LINEN (Leinen, für Tod), BED (Bett), SNAKE (Schlange, für Verführung) gesetzt. Die Asche dafür nahm er von einer als Video gefilmten und in der Sakristei auf einem Monitor zu sehenden Aktion. Er verbrannte auf einer Opferschale das Holz eines alten Weinstockes, dazu die Feder einer Taube und einen Fetzen Leintuch. Die Asche der Dinge als Symbolik. Kris Martin sagt, es gehe um Verwandlung. Jedes Wort habe sein eigene Asche, in der seine Bedeutung zerfällt – und wiederaufersteht zu geistiger und emotionaler Kraft.

Leo Seidel Auf der Empore-Brüstung mit Asche geschriebene Worte aus der alttestamentarischen Schöpfungsgeschichte.

Am Abend des Aschermittwochs war St. Matthäus voller Menschen, die zum Ökumenischen Gottesdienst und zugleich zu Kris Martins Ausstellungseröffnung kamen: Protestanten, Katholiken, Künstler aus aller Herren Länder und aller Religionszugehörigkeiten, Berliner Politiker, auch Leute, die sich eher als Atheisten bezeichnen. Weder die Veranstalter von der Stiftung St. Matthäus noch der Künstler Kris Martin hatten es vor zwei Wochen bei der Vorbereitung dieser Aschermittwochs-Ausstellung und des traditionell dazugehörigen Gottesdienstes noch für möglich gehalten, dass die Symbolik der Passionszeit, der Fastenzeit der Christen unmittelbar mit dem an die biblische Geschichte von Kain und Abel erinnernden Bruderkrieg des russischen Machthabers Putin gegen das Volk der Ukraine zusammenfallen würde, begleitet von den stündlichen Medienbildern, den erschütternden Nachrichten von brutaler Zerstörung, Tod, Elend und Angst.

Mit Asche geschriebene Worte, so der Künstler, können nur mahnen, freilich keine Panzer, Kanonen, Raketen, Jagdflieger und waffenstrotzenden fanatisierten Soldaten aufhalten. Der Landesbischof der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, und der Berliner Erzbischof der katholischen Kirche, Heiner Koch, predigten am Mittwochabend bei diesem symbolisch so doppelt aufgeladenen Kunst-Gottesdienst zur Aschermittwochsliturgie Seite an Seite und teilten das Aschekreuz aus. Diese Passionszeit ist eine Zeit der Solidarität.

St.-Matthäus-Kirche am Kulturforum, bis 18. April, Di–So 11–18 Uhr, Eintritt frei. Predigtreihe „Nichts als Worte“ vom 6. März bis 15. April jeweils sonntags 18 Uhr