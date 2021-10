Es ist eine Wiedergutmachung in einvernehmlichem Fair-Play: Am Montag bekamen die aus Paris nach Berlin angereisten Nachfahren des jüdischen Kunstsammlers Armand Dorville (1875-1941) das Gemälde „Une Place à la Roche-Guyon“, 1867 gemalt von Camille Pissarro, zurück. Zugleich kaufte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz das Werk für die Alte Nationalgalerie von den Erben zurück. Die Summe bleibt ungenannt. Bereits 1961 hatte die Alte Nationalgalerie in Unkenntnis der wahren Besitzlage dieses Werk von der Londoner Kunsthandlung Tooth & Sons erworben.