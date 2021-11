Potsdam - Da sitzt das alte Dresdner Kunst-Quartett vor den Bilderwänden und hat sich so viel zu erzählen. Und so viel zu lachen. Die zahlreichen Galeriebesucher wissen gar nicht, ob sie zuerst die Arbeiten betrachten oder lieber erst den vor ewigen Zeiten passierten Geschichten, prall mit typisch sächsischem, gern ein wenig ins Schwarze triftendem, Humor zuhören sollen.

Die offensichtlich kregel gealterten Maler Strawalde alias Jürgen Böttcher, 90, und die nur ein halbes Jahrzehnt jüngeren Peter Herrmann, Peter Graf und der Bildhauer Peter Makolies kommen für eine viel zu kurze Zeitdauer in der Potsdamer Galerie Cavallerie 26 (Berliner Str. 26c, bis 14.11., Sa+So 15-19 Uhr) zusammen. An den dunkel gestrichenen Wänden hängen Bilder, Plakate, Fotos, auf Sockeln stehen die steinernen Köpfe von Makolies. Darunter ein bemerkenswerter Totenkopf. Aber die vier sind viel zu gut drauf, wegen des Vanitas-Symbols Melancholie aufkommen zu lassen. Schon gar nicht vor den Werken von damals um 1960: Bildnisse, Landschaften, trotzige Abstraktionen. Provokationen für die Stalinisten, das sei „westlicher Formalismus“.

Dazu läuft Strawalde-Böttchers Film „Drei von Vielen“ von 1961, der sofort verboten wurde: Die drei Freunde, junge Arbeiter damals, die bei Strawalde an der Dresdner Volkshochschule Zeichenunterricht nahmen. Dann kam noch Ralf Winkler dazu, der sich bald A. R. Penck nannte und später, wie Peter Herrmann, die zu enge DDR gen Westen verließ. Penck ist seit 2017 im Künstlerhimmel, wo er wohl noch immer seine Strichmännchen-Weltbilder malt und in einer wilden Jazzkapelle trommelt. Die Freunde verbindet bis heute die Kunst und die Liebe zum Jazz. Nie ging der Kontakt verloren; es ist eine Art Klassentreffen. Ein Bild Peter Herrmanns von 1995 ist ganz in Rot gehalten, zeigt die Freunde, auch den toten Penck, beim fiktiven Saunabesuch: fünf nackte Männer, nicht mehr jung, noch nicht alt. Hermann gab ihm den Titel „Kampfgruppe“.