Ralf Ziervogels Passions-Werk „Jünger als Jesus“

Ralf Ziervogels 30 Meter lange Papierbahn mit Zeichnungen und Kanistern als Altarverhüllung zur Passionszeit in St. Matthäus

Am Anfang ist in diesem evangelischen Gotteshaus am Kulturforum derzeit nicht das Wort, sondern ein einsames iPhone. Es liegt auf dem Steinboden im Kirchenschiff, mitten im Weg zum Altar. Verdutzte Besucher wollen den Fund aufheben, doch der ist festgeklebt, genauso wie die kleine Zündholzschachtel auf einer Sitzbank neben der Passions-Installation des Zeichners Ralf Ziervogel.