Berlin - Im kommenden Jahr wird man es wieder anschauen können, das 1890 von Max Liebermann gemalte Bild „Wäschetrocknen – Die Bleiche“. Vor mehr als vier Jahren war das Bild des Berliner Malers, eine Leihgabe eines privaten Sammlers, aus den Ausstellungsräumen des Museums Kunst der Westküste auf der nordfriesischen Insel Föhr verschwunden.

Es war abgehängt worden, nachdem die Berliner Zeitung im April 2017 über den Verdacht berichtet hatte, dass das Gemälde aus der Sammlung des jüdischen Kaufhausgründers und Kunstsammlers Moritz Ury von den Nazis zu Unrecht beschlagnahmt worden sei. Nun konnte nach jahrelanger Provenienzrecherche dieser Verdacht widerlegt werden, und Liebermanns Gemälde von der Frau, die im kräftigen Wind auf einer Wiese rosa- und fliederfarbene Wäschestücke auf eine Leine hängt, kann in das Museum zurückkehren.

Die Geschichte der jüdischen Familie Ury

Es ist das gute Ende einer verworrenen Geschichte, die aufzeigt, wie aufwendig und kompliziert eine Erforschung der Herkunft von Kunstwerken bei möglichen NS-Raubkunstfällen sein kann. Der 1872 geborene Moritz Ury, ein Cousin des Impressionisten Lesser Ury und der Schriftstellerin Else Ury, hatte im März 1896 zusammen mit seinem Bruder Julius das erste Warenhaus in Leipzig gegründet. Mit innovativen Ideen, niedrigen Preisen und zuvorkommender Bedienung führten sie ihr Unternehmen zum Erfolg. Noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges bauten sie das Geschäft am Königsplatz 15 – dem heutigen Wilhelm-Leuschner-Platz – aufwendig in einen sechsstöckigen Prachtbau mit Lichthof um.

1937 aber drängten die Nazis die jüdische Familie aus dem Unternehmen. 1939 verstarb Moritz Ury in der Schweiz, wohin er zwei Jahre zuvor emigriert war. Ein Jahr darauf fand auch Julius bei einem Fluchtversuch in die Schweiz den Tod. Bei ihrer Ausreise hatten Moritz Ury und seine Frau Selma Möbel, Bekleidungsstücke und Haushaltsgegenstände mitnehmen können. Nur eine Kiste war in Deutschland zurückgehalten worden – sie enthielt große Teile der Kunstsammlung von Moritz Ury, die 1941 von den Nazis in Berlin versteigert wurde.

Das Liebermann-Gemälde „Wäschetrocknen - Die Bleiche“ hatte Ury das letzte Mal im Jahre 1931 öffentlich gezeigt. Zusammen mit zwei anderen Bildern aus seiner Sammlung – „Wannseegarten“ von Liebermann und „Tiergartenstraße im Regen“ von Lesser Ury – hing es als Leihgabe in einer Ausstellung von Ölgemälden in Leipzig. Danach verlor sich die Spur des querformatigen Bildes, das mit Abmessungen von 26,5 mal 37,5 Zentimeter etwas größer als eine DIN-A4-Seite ist. War es von den Nazis in Deutschland beschlagnahmt worden?

Eine Mauer des Schweigens

Erst 2005, so erzählte es der kalifornische Rechtsanwalt Mitchell Ostwald vor vier Jahren dieser Zeitung, sei er auf das Liebermann-Bild aus der Sammlung seines Urgroßvaters Moritz Ury gestoßen. „In einem Verkaufskatalog des Münchner Auktionshauses Hampel war es mit der Losnummer 16 aufgeführt. Eingebracht hatte das Gemälde eine Karg-Stiftung, der Schätzpreis war mit 225.000 Euro angegeben.“ Wie sich herausstellte, hatte der Gründer der Stiftung, der 2003 verstorbene frühere Inhaber der Hertie-Warenhauskette und Kunstsammler Hans-Georg Karg, das Liebermann-Gemälde in den 1980er-Jahren erworben.

Nachdem sich Ostwalds Tante Maria Ury, Schwiegertochter von Moritz Ury, und das für Raubkunst zuständige Holocaust Claims Processing Office (HCPO) der New Yorker Bankenaufsichtsbehörde eingeschaltet hatten, zog die Karg-Stiftung das Liebermann-Gemälde aus der Auktion zurück. Mitchell Ostwald stieß bei seinen anschließenden Nachforschungen jedoch auf eine Mauer des Schweigens. Zwar bestätigte die Karg-Stiftung, dass das Auktionshaus das Bild „nachauktional“ verkauft habe; an wen, das wollte aber keiner der Beteiligten verraten. Und auch das Museum Kunst der Westküste auf Föhr, wo das Bild schließlich wieder auftauchte, durfte den Namen des Leihgebers aus Datenschutzgründen nicht offenbaren.

Allerdings teilte die Museumsdirektorin Ulrike Wolff-Thomsen damals mit, dass der private Eigentümer, der das Liebermann-Gemälde guten Glaubens und unter Kenntnis anderer Provenienzangaben erworben habe, mit seiner Anwältin „an einem fairen und gerechten Verfahren“ arbeite. Mit dem Fall befasste sich nun die Berliner Rechtsanwältin Friederike Gräfin von Brühl aus der Kanzlei K&L Gates, die auf Kunstrecht spezialisiert ist.

„Rein juristisch gesehen gab es aus unserer Sicht zunächst nicht genug Belege für einen Herausgabeanspruch der Ury-Erben“, erklärt sie. „Das Bild war bei der Leipziger Ausstellung von 1931 letztmalig als Teil der Kunstsammlung von Moritz Ury nachgewiesen worden. Ein Beleg dafür, dass sich das Bild ab 1933, also nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, noch im Eigentum Urys befand, fehlte jedoch. Auch ein Verlust zwischen 1933 und 1945 war nirgendwo dokumentiert.“ Allerdings habe sich der jetzige Eigentümer des Liebermann-Bildes, der nicht genannt werden will, mit dieser unklaren Beweislage nicht zufriedengeben wollen, bestätigt die Föhrer Museumschefin Ulrike Wolff-Thomsen.

Drei Bilder von Max Liebermann

„Er sagte, er fühle sich moralisch verpflichtet, die Provenienz des Bildes zu erforschen“, sagt sie. „Das ist durchaus ungewöhnlich, denn viele Sammler ziehen sich im Streit um Eigentumsrechte auf juristische Argumente zurück. Aber der Eigentümer bestand auf einer sauberen Aufarbeitung der Herkunft des Gemäldes.“ Zumal das Bild „Wäschetrocknen - Die Bleiche“ vom New Yorker HCPO als mutmaßliche Raubkunst auch in die Lost-Art-Datenbank des Magdeburger Zentrums Kulturgutverluste eingestellt worden war. Zusammen übrigens mit den anderen beiden Bildern aus der Ury-Sammlung, die 1931 in Leipzig ausgestellt waren.

Die Berliner Anwältin Brühl beauftragte daraufhin die Provenienzforscherin Isabel von Klitzing mit der Recherche zu dem Liebermann-Bild. Deren Ansatz sei es gewesen, zunächst nach dem Verbleib aller drei Bilder aus der Leipziger Ausstellung von 1931 zu suchen, erklärt die Anwältin. „Sie fand heraus, dass die beiden anderen Bilder, ‚Wannseegarten‘ und ‚Tiergartenstraße im Regen‘, in den 1980er-Jahren von dem Berliner Auktionshaus Grisebach verkauft worden sind. Einlieferin der Werke war eine Genia Ury, die uns als Mitglied der Familie zunächst gar nicht bekannt war.“

Deshalb nahm die Anwältin Kontakt zu der Kunstsachverständigen Sybille Groß, die ein Werkverzeichnis des Malers Lesser Ury erarbeitet und dazu die Genealogie der Familie erforscht hatte, auf. „Von ihr erfuhren wir, dass Genia die Ehefrau von Georg Ury war, dem Sohn von Moritz und Selma Ury. Georg war bereits Mitte der 1930er-Jahre nach Frankreich geflohen, hatte dort Genia kennengelernt und 1936 geheiratet. 1941 emigrierten sie in die USA. Aus einer Korrespondenz von Georg Ury aus den 1960er-Jahren geht zudem hervor, dass viele Stücke aus der Sammlung seines Vaters mit ihm in die USA gelangt waren.“ Einen Hinweis darauf liefern auch die Rückseiten der drei Gemälde aus der Leipziger Ausstellung von 1931. Sie weisen alle einen deutschen Zollstempel auf, der bis 1937 in Gebrauch war.

Hinzu kommt, dass auf der Rückseite der Bilder handschriftlich der Name Genia Ury steht. „Bei dem Bild ‚Wäschetrocknen - Die Bleiche‘ war diese Aufschrift fälschlicherweise als Selma Ury gelesen worden, die Witwe des 1939 im Schweizer Exil verstorbenen Moritz Ury“, erzählt Friederike von Brühl. „Der Vergleich der Rückseiten der von der Villa Grisebach verkauften Bilder mit der ‚Bleiche‘ aber zeigte, dass es auch bei diesem Bild richtig Genia Ury heißen muss.“ Auch wies der mit Bleistift aufgetragene Namenszug deutliche Ähnlichkeiten mit Genia Urys Unterschrift auf ihrer US-Einbürgerungsurkunde von 1943 auf. Und noch ein weiterer Aspekt stützt die These, dass das umstrittene Liebermann-Gemälde mit der Familie Ury in die USA gelangt war.

Die Emigrantenkreise in New York

1981 hatte die New Yorker Kunsthändlerin Charlotte Elsass das Bild „Wäschetrocknen – Die Bleiche“ an die Galerie Koch in Hannover verkauft, von wo es dann offenbar in den Besitz des Kunstsammlers Hans-Georg Karg gelangte. Elsass war bestens vernetzt in den jüdischen Emigrantenkreisen New Yorks und der deutschen Galerienszene. Häufig hatte sie den Verkauf von Bildern nach Deutschland vermittelt. Ein 2006 erstelltes Rechtsgutachten zu dem „Bleiche“-Bild nennt zudem eine „Witwe Ury“ als mögliche Einlieferin des Gemäldes bei der Hannoveraner Galerie im Jahre 1981. Gemeint war hier offenbar Genia Ury, denn ihre 1875 geborene Schwiegermutter Selma, die Witwe von Moritz Ury, war bereits 1941 verstorben. Warum aber wusste Mitchell Ostwald, der Urenkel von Moritz Ury, nichts davon, dass das umstrittene Liebermann-Gemälde im Eigentum eines anderen Familienzweigs 1940 in die USA gelangt war?

„Man kann nur vermuten, dass der Kontakt innerhalb der Ury-Nachkommen abgerissen war“, sagt Anwältin Brühl. „Mitchell Ostwald, der in Kalifornien lebt, stammt aus der Linie von Georgs Schwester Käthe Ury und hat womöglich nie erfahren, dass sich alle drei Bilder aus der Leipziger Ausstellung von 1931 noch 50 Jahre später im Besitz seiner Verwandten in New York befanden.“ Sowohl Mitchell Ostwald als auch das New Yorker Holocaust Claims Processing Office haben die Ergebnisse der Provenienzrecherche zu dem umstrittenen Liebermann-Bild anerkannt und seinen Eintrag – wie auch den der anderen beiden Gemälde aus der Leipziger Ausstellung von 1931 – aus der Magdeburger Lost-Art-Datenbank und dem Art Loss Register in London löschen lassen.

Ausdrücklich lobte die HCPO-Direktorin Anna Rubin zudem die Geduld und gütliche Kooperation des Eigentümers, der die Kosten für die aufwändige Recherche selbst trug. Ab 3. Juli 2022 wird „Wäschetrocknen – Die Bleiche“ wieder im Föhrer Museum Kunst der Westküste in einer Ausstellung zu sehen sein, die auch die vierjährige, vom Eigentümer des Bildes bezahlte Provenienzrecherche des Gemäldes dokumentieren wird. „Wir freuen uns sehr, dass die Herkunft des Bildes nun lückenlos nachgewiesen ist und wir das Gemälde wieder zeigen können“, sagt Museumsdirektorin Wolff-Thomsen.

Parallel dazu wird ein Online-Sammlungskatalog erarbeitet, der alle über 900 im Museum beheimateten Werke mit Bildanalyse und Provenienz vorstellen wird – schon jetzt stehen über 200 Bilder online. „Wir möchten damit zeigen, wie wichtig wir in unserem Haus die Herkunft unseres Sammlungsbestandes nehmen“, sagt Ulrike Wolff-Thomsen.

