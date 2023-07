Urteil zu Lost-Art-Eintrag: Verbreitung wahrer Tatsachen muss hingenommen werden

Der Bundesgerichtshof hat die Stellung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste (DZK) wegweisend gestärkt. In einem am Freitag veröffentlichten Urteil wies das Gericht die Klage eines Kunstsammlers zurück, der den Eintrag eines seit 1999 in seinem Besitz befindlichen Gemäldes aus der vom DZK betriebenen Lost-Art-Datenbank löschen wollte. In dieser öffentlich zugänglichen Datenbank sind vor allem Kunstwerke und Kulturgüter aufgeführt, bei denen laut Satzung „ein NS-verfolgungsbedingter Entzug vorliegt, dies vermutet wird oder nicht ausgeschlossen werden kann“.

Der unter anderem für Ansprüche aus Eigentum zuständige V. Zivilsenat des BGH bestätigte mit seinem Urteil nun die Rechtmäßigkeit dieser Satzung: Eine auf wahren Tatsachen beruhende Suchmeldung eines Kulturgutes in der Lost-Art-Datenbank stelle keine Eigentumsbeeinträchtigung dar, hielten die Richter fest.

Gegenstand des Rechtsstreits ist das 1861 entstandene Bild „Kalabrische Küste – Scilla“ des in Kassel geborenen Malers Andreas Achenbach (1815–1910). Das Gemälde befand sich seit 1931 im Besitz der namhaften Düsseldorfer Galerie Stern, die der jüdische Kunsthändler Max Stern aufgrund der nationalsozialistischen Rassegesetze 1937 schließen musste. Schon 1935 hatte Stern damit begonnen, Teile seiner Sammlung zu verkaufen und den Erlös für ein späteres Exil ins Ausland zu überweisen. Im März 1937 veräußerte er schließlich auch die „Kalabrische Küste“ – aufgrund der gegen ihn gerichteten Repression allerdings deutlich unter Wert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Beeinträchtigung des Eigentümers

Im März 1999 hatte der Kunstsammler und Achenbach-Experte Wolfgang Pfeiffer das Bild „Kalabrische Küste“ beim Londoner Auktionshaus Philipps erworben, angeblich ohne von dessen fragwürdiger Provenienz zu wissen. Erst Jahre später wurde das Gemälde in die Lost-Art-Datenbank des DZK eingetragen. Dagegen ging Pfeiffer vor, weil der Eintrag eine „Eigentumsanmaßung“ der Stern-Erben sei, mit der er zur Herausgabe des Bildes oder zur Leistung einer Entschädigung veranlasst werden solle. Zudem sei durch den Datenbank-Eintrag das Bild nicht mehr veräußerbar, was seine Position als Eigentümer spürbar beeinträchtige.

Der BGH stellte nun klar, dass mit der Suchmeldung bei Lost Art lediglich auf das frühere Eigentum an dem Kunstwerk und die Umstände des Verlustes Bezug genommen wird; eine Aussage über das gegenwärtig bestehende Eigentum oder etwaige daran anknüpfende Ansprüche seien damit nicht verbunden. Der Kläger habe die Behauptung und Verbreitung wahrer Tatsachen hinzunehmen, auch wenn dies für ihn nachteilig sei, unterstrichen die Richter. „Das berechtigte Interesse früherer Eigentümer von Kulturgut und ihrer Rechtsnachfolger sowie das allgemeine öffentliche Interesse an der Provenienz NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter überwiegen ein allein auf wirtschaftlichen Erwägungen beruhendes Interesse des gegenwärtigen Eigentümers an der Geheimhaltung solcher Tatsachen“, heißt es in dem Urteil.



Der Berliner Rechtsanwalt der Stern-Erben begrüßt das BGH-Urteil. „Es stellt klar, dass die Erben eines Verfolgten nicht gezwungen werden können, über die Geschichte zu schweigen“, sagt Ulf Bischof. „Wenn ein Kunstwerk durch seine Vergangenheit mit einem Makel behaftet ist und sich deswegen schlechter verkaufen lässt, liegt das an der Provenienz des Kunstwerks und nicht an der Datenbank.“