Pop-up-Ausstellungen erfreuen sich im Berliner Kunstgeschehen seit einigen Jahren großer Beliebtheit, insbesondere in der jungen Szene. Schon im Namen steckt das, was so anziehend ist – der Kontrast zum etablierten Programm: Spontaneität, Neuheit, Frische. Und die kurze Laufzeit bewirkt, dass man so eine Ausstellung auf keinen Fall verpassen will.

So lustig wie reizvoll ist es, dass der Galerist H.N. Semjon der hiesigen Kunstgemeinde ausgerechnet mit Avantgarde reiferer Semester eine solche Pop-up-Offerte für nur vier Tage, vom 26. bis 29. Juli, macht. Anlass sind die 88. Geburtstage zweier besonderer Ladys der Bildhauerei und Concept Art. Renate Hampke, gebürtige Braunschweigerin, ausgebildet an der Hamburger Kunsthochschule, Wahlberlinerin seit 1980 und bekannt als Mitglied der Künstlerinnengruppe Endmoräne, lässt eine witzige Kreisskulptur aus Fahrradschlauchschlaufen auf eine sinnliche blaue Papierkreis-Installation von Ursula Sax treffen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Beide wählten absichtlich Arbeiten in Kreisform für die Geburtstagsschau

Sax, die aus dem baden-württembergischen Backnang stammt und um 1960 Meisterschülerin von Hans Uhlmann an der damaligen HdK Berlin war, arbeitet inspiriert vom Bauhausstil – insbesondere von Oskar Schlemmer und dessen „Triadischem Ballett“, welches sie vor wenigen Jahren im Festspielhaus Hellerau in ein „Geometrisches Ballett“ übersetzte. Die Wahlberlinerin Sax lehrte als Professorin in Berlin, Braunschweig und seit den 90er-Jahren bis zur Emeritierung an der Kunsthochschule Dresden.

Natürlich bezeichnen beide Künstlerinnen ihr nunmehr hohes Alter als „Schnapszahl“, wie es im Volksmund heißt – und darauf für beide ein Gläschen Champagner. Am vergangenen Sonntag war es bei Renate Hampke so weit, bei Ursula Sax ist es der 27. Juli. Doch ihrer beider Kunst ist zeitlos. Darum wählten sie absichtlich Arbeiten in Kreisform für die Geburtstagsschau. Zudem symbolisiert die 88 ein doppeltes Unendlichkeitszeichen: Hampke und Sax, das sind Werke auch zu den wohl ewigen Fragen der Kunst – nach Raum, Zeit und dynamischer Bewegung.



Zweimal 88, Semjon Contemporary, Schröderstraße 1, Mitte, nur 26.–29. Juli, geöffnet 13–19 Uhr