Die 15. Kasseler Documenta im kommenden Frühsommer wirft ihre Schatten voraus. Besser gesagt, sie verweist so symbolisch wie auch praktisch, in Natura also, auf jenes Schatten-Spenden und Wasser-Speichern, dass neu gepflanzte und hochwachsende Bäume übernehmen werden, wenn sich die Sonne in zehn, zwanzig, dreißig und mehr Jahren sommers noch unbarmherziger auch auf unsere nördliche Halbkugel herabsengen wird.