Die erste Documenta 1955, zehn Jahre nach Kriegsende, war seine Initiation. Die von den Nazis als entartet stigmatisierte, verbotene, ins Exil vertriebene Moderne war in Kassel versammelt als Kunstvision einer Weltsprache. Der 22-jährige gebürtige Berliner, in Braunschweig aufgewachsene Rudolf Zwirner beschloss auf den Treppen des Kasseler Fridericianums, das Jurastudium sein zu lassen und sich in die magischen Gefilde der Kunst zu wagen. Als jemand, der Kunst schon im Entstehen erlebt. Als einer, der junge Kunst mutig fördert und bekannt macht, so wie einst Flechtheim, Cassirer, Kahnweiler. Am heutigen Freitag wird Rudolf Zwirner 90.

Zwirner arbeitete zunächst im Berliner Auktionshaus Rose und beim Galeristen Heinz Berggruen in Paris. Bereits 1959 war er Generalsekretär der zweiten Documenta und hatte eine eigene Galerie erst in Essen, ab 1962 dann in Köln, wo er 1967 die erste Messe für zeitgenössische Kunst, die spätere Art Cologne, mit aus der Taufe hob. Und dann auch das Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels. Die moderne Kunst bekam mit ihm einen der leidenschaftlichsten Kunstliebhaber und Vermittler. Einen Freund der Künstler, der für den Handel eine solide wirtschaftliche Basis für das A und O hält – und nicht die Spekulation.

Rudolf Zwirner ist eine Instanz, die Kunstgeschichte schrieb

Zwirner wurde – und ist noch immer – eine Instanz. Er schrieb Kunsthandelsgeschichte, zeigte 300 Ausstellungen: Andy Warhol, Gerhard Richter, Georg Baselitz, Sigmar Polke. Sammler Peter Ludwig füllte auf Zwirners Rat hin sein Museum Ludwig mit Spitzenwerken der Nachkriegsavantgarde. Kölns Status als Kunstmetropole ist nicht zuletzt Zwirners intensivem, seherischem, dabei stets integrem Wirken zu verdanken. Und seinem Anspruch: das Beste vom Besten.

Diesen Maßstab spiegelt im Berliner Palais Populaire die soeben beginnende Ausstellung „Leben in Bildern. Ein Porträt des Sehens für Rudolf Zwirner“. 80 Werke, unter anderem Arbeiten von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Natalie Czech, Albrecht Dürer, David Hockney, Martha Jungwirth, Martin Kippenberger, Yves Klein, Maria Lassnig, Agnes Martin und Blinky Palermo, sind ausgebreitet. Durch Zwirners erlesene Kennerschaft und Vermittlung gelangten sie in Museen, private Kollektionen und in die Sammlung der Deutschen Bank. Die von Philipp Bollmann und Michael Anthony Müller kuratierte Geburtstagsschau erzählt nicht zuletzt auch spannend von Zusammenhängen, Brüchen und Entwicklungen der Kunst seit 60 Jahren.

Leben in Bildern. Ein Porträt des Sehens für Rudolf Zwirner. Palais Populaire, Unter den Linden 5, Mi.–So. 11–18/Do. bis 21 Uhr, vom 29. Juli bis 14. August, Informationen unter palaispopulaire.db.com