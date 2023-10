Rückkehr einer Wieland-Förster-Skulptur: Warum durfte man in der DDR so nicht aussehen?

Der Berliner Bildhauer Wieland Förster war 40, als im Herbst 1970 das Unrecht passierte und ihm keiner helfen konnte, nicht die Proteste der Kollegen um den namhaften Rostocker Jo Jastram, auch nicht die Akademie der Künste im Berliner Osten.



Deren Meister und Vizepräsident wurde der in Dresden geborene Förster dann 1979 bis zum Ende der DDR. Konrad Wolf hatte den jahrelang weitgehend mit Ausstellungsverbot belegten Bildhauer 1974 in die Akademie geholt. Es war die Zeit, als die Künstler und Intellektuellen des Landes hofften, dass es nach der Ulbricht-Ära unter Erich Honecker und dessen vielversprechender Kunstmaxime „Weite und Vielfalt“ einen Aufbruch, eine Öffnung geben würde. Es schien nur so. Aber zumindest war Försters Kunst, die sich zunehmend dem Fragment, der Unvollkommenheit der menschlichen Gestalt – als philosophische Metapher – zuneigte, von da an akzeptiert, standen seine Referenzen an die Moderne nicht mehr unter Verdacht. Die Aufstellung des „Großen trauernden Mannes“ nahe dem Albertinum war 1985 ein Höhepunkt der Anerkennung. Und die Platzierung seiner „Großen Daphne“ im Deutschen Bundestag vor wenigen Jahren bestätigte seinen Rang als großer deutscher Bildhauer.

In den Sechzigerjahren war Förster es gewohnt, wegen seiner Innovationen als „Formalist“ zu gelten. Er entwickelte seine Figuren aus der Ei-Form, wie einst Brancusi, Avantgardist der im „Sozialistischen Realismus“ verhassten westlichen Moderne. Aber dass Förster, als einstiger Meisterschüler des Kommunisten Fritz Cremer (Buchenwald-Mahnmal), 1970 für seinen „Großen schreitenden Mann“ unter Feme geriet, war unerklärlich.

Der sozialistische Mensch ist kein Gorilla

Die Bronze für den neuen Waldfriedhof Schwerin war aufgestellt, aber kurz darauf verlangte ein hoher SED-Funktionär und Kunstbanause rigoros die Entfernung. Einige Bauarbeiter, die Arbeiterklasse also, hätten kritisiert, der nackte Mann gleiche einem „Gorilla“. Fazit: So dürfe ein Mann im Sozialismus nicht aussehen.

Was durfte so nicht sein? Der markante Kopf, der kompakte Körper, der potente Penis, die überlangen Arme mit großen Händen? Förster suchte und fand seine eigenwilligen Formen schon früh aus Konstruktivem und Organischem. Sie dienen immer als autonome Ausdrucksträger für Widerständigkeit, Trotz, Schönheit, Erotik – und genauso für Gewalt. Er hatte als 15-Jähriger das brennende Dresden erlebt. Daher prägte das Existenzielle seine Kunst. Und damit brachte er einen neuen, befreienden Ton von Moderne in die traditionsschwere, pathetische Bildhauerei im Osten ein. Das Existenzielle, sagt er, sei die einzige Form, mit dem Leben fertigzuwerden: „Kunst ist nicht Natur. Sie steht neben ihr, gleichwertig. Sie nährt sich von ihr, weil sie Raum und Rahmen ist. Kunst ist Metapher der Wirklichkeit, herausgeschält, verdichtet, gesteigert. Und sie ist immer einseitig und anfechtbar.“

Förster ist ein Formerfinder und zugleich sind seine Inspirationsquellen unübersehbar: Antike, Renaissance, die westliche Moderne von Aristide Maillol über Giacometti zu Brâncuși. Für ihn gehören im Leben und in der Kunst Schmerz, Martyrium und Sinneslust zusammen. Bildhauerei ist für ihn „Passion und Erotik“ zugleich. Und in Wahrheit hatte der Bildhauer und Lyriker Förster die Figur des „Großen schreitenden Mannes“ als Porträt des unliebsamen, von der Stasi observierten Dichters Franz Fühmann geformt. Die beiden Freunde waren verbittert über die brutale Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 durch die Sowjets, desillusioniert, ob es im stalinistischen System jemals Freiheit geben würde, für die Menschen, für die Kunst.

Der Bildhauer Wieland Förster, geboren 1930 in Dresden, im Jahr 2009 in der Skulpturensammlung des Zwingers inmitten jener 58 Werke, die er den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden als Stiftung überließ. Matthias Hiekel/dpa

An der Bevölkerung ging die Causa stillschweigend vorbei. Keine Zeitung, kein Radiosender hätte es damals gewagt, die Hintergründe dieses Aktes von Zensur auch nur zu erwähnen. Die Bronze verschwand im Depot der Staatlichen Museen zu Schwerin. Dessen Direktor jedoch erkannte die künstlerische Qualität des Bildwerks, holte es aus der Versenkung, schickte es für einen Kunstwettbewerb nach Rumänien. Dort gewann es auf Anhieb eine Goldmedaille. Das machte nach der Rückkehr eine erneute Verbannung ins Depot unmöglich. Und so kam die Plastik nach Güstrow, in den Gertruden-Kirchhof, nahe der Gertruden-Kapelle, wo Ernst Barlachs „Schwebender Engel“ mit dem Gesicht der Käthe Kollwitz hängt.

Von dort kehrte der „Große schreitende Mann“ nun zurück an seinen einstigen Platz auf dem Schweriner Waldfriedhof. Im Austausch bekommt die Barlach-Gedenkstätte Güstrow für den leeren Asyl-Sockel einen bronzenen Frauenakt aus der Sammlung der Staatlichen Schlösser und Gärten Schwerin.

Was damals, am 23. September 1970, durch politische Willkür ungehindert geschehen konnte, schrieb Wieland Förster in seinen von der AdK und Eva Förster herausgegebenen Tagebüchern (1958–1974) nieder: „Seien wir ganz sachlich, Emotionen helfen mir nicht weiter: in Schwerin ist der Große Schreitende Mann entfernt worden. Ich wurde nicht benachrichtigt. Erfuhr es durch ein Gerücht. So sind die Zeiten. Heute früh rief ich in Schwerin an und es wurde mir bestätigt. Die Figur sei ein Gorilla. Ich bilde mir nicht ein, ein Großer zu sein, aber es ist schon Großen passiert, dass sie zu Lebzeiten der Vernichtung ihrer Arbeit zusehen mussten. Es bleibt mir also nichts erspart.“

53 Jahre hat es gebraucht, bis die Gerechtigkeit siegte, 13 Jahre länger, als die DDR-existierte. Der 93-jährige Bildhauer, in einem Seniorenheim lebend und nicht mehr reisefähig, meint dazu knapp, doch mit großer Altersmilde, es sei jetzt „gut so“ und „vernünftig“. Wieland Försters Tochter Eva, eine Lyrikerin, vertrat ihren Vater bei der Feier der Wiederaufstellung der Bronze auf dem Waldfriedhof Schwerin und erzählt: „Als mein Vater davon hörte, sagte er, jetzt habe er für den ganzen Tag gute Laune. Er war sehr berührt, denn die Geschichte des ‚Großen schreitenden Mannes‘ ist für ihn eine ganz besondere.“ Am Ende ein Sieg der Kunstfreiheit über die Diktatur.