Sandra Vásquez de la Horra: „Mein archetypisches Ich“

Schon die Titel ihrer hinreißenden Farbzeichnungen sind ein Rätsel. So wie „El viaje de Olokun“. Es geht also um eine Reise. Und Olokun ist eine androgyne Gottheit in der Religion der Yoruba, eines westafrikanischen Volksstamms, dessen Männer und Frauen europäische Kolonisatoren einst in die Karibik und nach Südamerika verschleppten. Dieser Gott ist Herr in den Tiefen des Ozeans, und er gilt als Hüter des Wohlstandes und der Fruchtbarkeit.

Sandra Vásquez de la Horra, zur Welt gekommen 1967 im chilenischen Viña del Mar an der Pazifikküste, ist seit ihrer Kindheit fasziniert von der Santería, diesem seltsamen Synkretismus der Nachfahren afrikanischer Sklaven. Für sie ist es eine zauberische Mischung des uralten Vielgötterglaubens und dessen Ritualen mit dem Brimborium des hochemotionalen spanischen Katholizismus. Auf einem gespreizten Fächer tanzt eine nackte Jungfrau, aus einem großen Fischschwanz ragt das zornige, bärtige Gesicht des Olokun, als grotesker Geist aus einer versunkenen Welt. So mystisch die Szene wirkt, so feministisch-humorig ist sie auch. Aber Vorsicht, Humoresken sind das nicht! Auch nicht das Maskenmädchen, das bestimmend auf einer auf allen Vieren kriechenden Gestalt reitet, bei einem „idealen Spiel“, dessen Ausgang man nicht einschätzen kann.

Die Chilenin hat die eleganten historischen Räume im Gutshaus Steglitz, auch bekannt als „Wrangelschlösschen“, mit ihren magischen Zeichnungen gefüllt. Eine Mischung aus Surrealem und Expressivem. Es sind Arbeiten der letzten zwanzig Jahre: 40 große und kleiner Blätter, Leporellos in Vitrinen und dreidimensionale Hausformen. Papier, Bleistift, Graphit, Aquarell- und Gouache-Farben sind ihre minimalistischen Materialien und Mittel. Mehr brauche sie nicht, erklärt die nur einsfünfzig große, so rundliche wie quirlige Künstlerin mit einem ansteckend lebensfrohen Lachen.

Und sie setzt zudem eine simple, aber raffinierte Technik ein – eine Art des Konservierens: Zeichenkunst ist empfindlich, also taucht de la Horra ihre Blätter und ebenso die dreidimensionalen Papierobjekte in Bienenwachs. Damit erreiche sie einen „semitransparenter Effekt und eine plastische Anmutung“. Und tatsächlich: Die Wachsschicht intensiviert die surreale Wirkung der Figuren, die lateinamerikanischen und afroamerikanischen Mythen entsprungen scheinen oder auch der Chimärenwelt der europäischen Antike. Man könnte glauben, in das Bildgedächtnis eines Aby Warburg einzutauchen, halb imaginiert, halb real.

Diese Zeichnungen sind durchdrungen von Körperlichkeit, von Erotik. Phantasmagorien aus Mensch, Tier, Mythos, Natur – witzig, grotesk, auch verstörend. Sie war sechs, als sich Pinochet an die Macht putschte, als Allendes Vision von Demokratie in Gewalt und Tod versank. Traum und Trauma, ein Klima der Angst. Sie besuchte eine katholisch-italienische Schule, lernte neben der chilenischen auch die italienische Kunst und Kultur kennen. Und mit zwölf wurde sie Schülerin der Akademie der Schönen Künste von Valparaíso. Da öffnete sich ihr die Welt der Literatur, der Poesie. Sie las die Schriften der französischen Surrealisten Breton und Eluard. Diese Sphäre war ihr „Schutzzone“ während des Terrors der Junta, der erst 1989, nach der ersten demokratischen Wahl, enden sollte.

Als sie 1986 nach Santiago de Chile umzog, entdeckt sie im Museum für präkolumbianische Kunst die dort verwahrten ethnografischen Sammlungen, die Zeugen der Archäologie, der Vorgeschichte Amerikas und die auf Anthropologie spezialisierte Bibliothek. Für sie „ein unerschöpflicher Kosmos des Wissens.“ Und sollte sie noch mehr Einflüsse aufzählen, dann wären es die Spuren der Inkas und des indigenen Volkes der Mapuche, der „Menschen der Erde“.

Das Ineinander von Individuellem und Kollektivem verdichtet Vásquez de la Horra schon im Ausstellungstitel: „Das archetypische Ich“. Sie bezieht sich auf die Archetypentheorie des Begründers der analytischen Psychologie C.G. Jung. Und sie sucht gerade in der Kultur- und Religionsgeschichte ihrer Heimat nach den „Präfigurationen der inneren Erfahrungen“. Nach 1990 ging sie ins wiedervereinte Deutschland, kam an die Düsseldorfer Kunstakademie in die Klasse des Arte-Povera-Künstlers Jannis Kounellis, später zur Malerin Rosemarie Trockel. Im Fernstudium an der Kölner Kunsthochschule für Medien bildete sie sich auch in Sachen Fotografie, Film, neue Medien weiter. Sie hatte große Ausstellungen, und letztes Jahr wurde sie mit ihren Zeichnungen auf die 59. Biennale Venedig eingeladen.

Die von Brigitte Hausmann kuratierte Ausstellung „Das archetypische Ich“ gibt einen Vorgeschmack auf die große Schau der Akademie der Künste im nächsten Jahr, denn Vásquez de la Horra wurde zur Käthe-Kollwitz-Preisträgerin 2023 gekürt. Die Jury ist begeistert, wie die Chilenin in ihrer Bildsprache uralte Mythen und zugleich aktuelle Konflikte so sinnlich thematisiert. Den Bezug zur berühmten Kollwitz und deren engagierter Zeichenkunst („Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind ...“) empfindet die Wahlberlinerin als große Ehre.

Chile mit seiner politischen, kulturellen und sozialen Geschichte, der Landschaft, der Literatur Pablo Nerudas und Roberto Bolaños, nicht zuletzt der Populärkultur der Comics und Cartoons, nennt sie den „Humus“, aus dem ihre Motive wachsen. Eine Bildwelt, die magisch ist und zugleich „erfahrungsgesättigt“, wie sie es sagt. Nein, sie zeichne keineswegs bloß ihre privaten Mythologien. Es sind ebenso „kollektive Erinnerungen“ an die ferne Kolonialzeit wie an politische und gesellschaftliche Gewalt im 20. Jahrhundert, im Besonderen an die Militärdiktatur in ihrer Heimat. Und sie meint die gegenwärtigen Krisen und Konflikte weltweit. Putins Aggressionskrieg gegen die Ukraine. „Alles hängt mit allem zusammen“, das könnten wir als Botschaft ihrer surrealen Zeichnungen lesen.

Das archetypische Ich. Gutshaus Steglitz, Schloßtr. 48, (Wrangelschlösschen) bis 27. August, Di–So 14–19 Uhr, Katalog (Distanz Verlag), 32 Euro