Schlussakkord mit „Meeresbrise“

Schon lange bevor in Berlin der freundliche Altweibersommer begann, konnten wir in der Schöneberger Galerie Knauber ihre aufs Wasser blickenden „Strandgestalten“ sehen, uns mit ihnen förmlich gegen den Wind stemmen. Der blähte ihre weißen, farbigen, oft markant quergestreiften Bademäntel, zauste die Strandtücher. Kein ideales Strandwetter. Die Sturmwellen sprühen auf die wetterfesten Meeresanbeter. Die in Adlershof lebende Barbara Müller-Kageler liebte es, mit Ölfarben auf Hartfaser gerade die bisweilen unfreundliche bis wilde Vor- und Nachsaison der Ostsee – der „Badewanne“ der Berliner – darzustellen. Es könnte aber auch der Strand der Nordsee oder des Atlantiks sein.

Gemälde „Vor hellem Strand“, Öl auf Hartfaser, 1999 Barbara Müller-Kageler

Jetzt erst erfuhren wir, dass diese vom lauten Treiben und Lärmen der Welt eher abgewandt arbeitende Malerin der „Berliner Schule“, Witwe des Bühnenbildner Hans-Helmut Müller, schon am 13. August gestorben ist. Bis zuletzt hatte sie mit aller Kraft gegen die tödliche Blutkrankheit gekämpft, die trotz aller Untersuchungen zu spät, erkannt wurde. Sie war 88 Jahre alt und wirkte mit ihrer Vitalität immer so viel jünger. Die Ausstellung „Meeresbrise“ – zusammen mit der meisterlichen Pankower Zeichnerin Ursula Strozynski – in der Schönberger Galerie Christine Knauber wird nun zum Schlussakkord. Müller-Kagelers Bilder waren in zahllosen Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen. Viele einstige Kunststudenten schätzten sie für ihre Lehrtätigkeit an der Humboldt-Universität und dann als Professorin an der Kunsthochschule Berlin- Weißensee bis 2003.

Immer haben ihre höchst kultiviert gemalten, streng komponierten Bilder vertikale Formen, wie die Horizontlinie, die mit dem Meer zusammentrifft, die Figuren, einzeln und dicht an dicht in Gruppen, abgewandt vom Betrachter, in die Ferne schauend, der Unendlichkeit zugewandt – vielleicht auch der Freiheit? Dem Sturm standhaltend stehen sie fest auf dem Land, bieten Widerstand – wogegen auch immer. Die Farbpalette ist gedämpft. Gebrochene Töne bestimmen sie: Blau, Grau und Ocker, als Akzent mitunter ein Rot, ein Rosa oder ein Türkis. Das Meer, eine natürliche Grenze, der Moment von Weite und Wetter, und damit eine Bühne für das wechselnde Licht, für die Nuancen von düster bis Lichtglanz, für die unendlichen Variationen der Grautöne, die die spezielle Farbwelt dieser Malerin tragen „wie ein Samtkissen einen kostbaren Gegenstand“, so heißt es im Katalog.



Die Arbeiten von Barbara Müller-Kageler sind noch bis zum 14. Oktober (Finissage) in der Galerie Knauber, Langenscheidtstr. 6, Berlin-Schöneberg zu sehen, Mi–Sa 13–18 Uhr.