Berlin - Alles war gerichtet. Doch die Nerven der Beteiligten blieben bis zum Start zum Zerreißen gespannt. Ist die Öffnung auf der Basis des veränderten Infektionsschutzgesetzes für einen leibhaftigen Besuch möglich? Oder geht es wieder nur mit Plan B, also online? Sie durften öffnen. 49 Galerien, der Kern im alljährlichen Gallery Weekend-Verbund, laden seit Freitag zur Kunstrundgang. Das Publikum lässt sich nicht bitten. Die Galerien bieten ihr Bestes auf. Der Trend geht unübersehbar zum Gesamtkunstwerk. Als betrete man ehrgeizig inszenierte und perfekt kuratierte Museumsausstellungen der Gegenwartskunst.

Warteschlangen gab es kaum. Hiesige Sammler schauten zumeist schon vor der Öffnung vorbei. Der Besucherstrom wird generalstabsmäßig in Zeitfenstern durch den Einlass gelenkt. Sammler von Außerhalb, gar aus Übersee, verschoben den Besuch auf den 17. Juni – zu einer gemeinsamen Finissage aller Galerien, in der Hoffnung, wieder mal zusammen ein Glas Wein trinken zu können.

Fast Food im Stehen

Dieses 2021er Gallery Weekend im Mai ist eine frugale Angelegenheit: kein Willkommenstrunk, keine einzige Kunstparty. Der Parcours quer durch Berlin kann durstig und hungrig machen, doch bei geschlossenen Restaurants ist man angewiesen auf Essen im Stehen, vor Bäckereien und Dönerläden. In Kreuzberg ist daran kein Mangel. Und so muss keiner mit Koffein-Gieper in die Galerie Barbara Thumm, Markgrafenstraße 68. Die Halle hat der Kubaner Diango Hernández mit „Instopia“ gefüllt. Seine abstrakte Bildsprache der „Waves“, wellenartig gemalte Formen, davor helle, mit feinem Karibik-Strandsand überzogene Stahl-Skulpturen, ebenfalls in fragmentierten Wellenbewegungen, verkörpern die Symbiose aus Schönheit und Bewegung.

Galerie Barbara Thumm/ Foto:JensZiehe „Instopia“ – der Kubaner Hernández in der Galerie Thumm

Die Interferenzen des Kubaners sind unterbrochen und lassen doch keinen Zweifel daran, dass alles mit allem zusammenhängt und ein in einen Fluss geworfener Stein Wellen auslöst, die irgendwie auch im Meer ankommen werden. Die Arbeiten des 1970 geborenen Künstlers wirken wie Kaleidoskope. Manche ähneln halbierten exotischen Früchten, denen man ins Innere, bis zu den Kernen, dem Ursprung des Werdens in der Natur, schaut. Andere Bilder sind erlebbar als spielerische Hommagen an die utopistischen Werke des brasilianischen Landschaftsarchitekten Burle Marx und dessen Anpflanzungen und Wege in Form wogender Wellen an der Cobacabana.

Galerie Capitain Petzel Matt Mullican: Welt-Banner, 2021, Hoffnungssymbol für die Überwindung der Pandemie

Leuchtende Signale senden die großen und kleinen Banner und Signets des 52-jährigen Kaliforniers Matt Mullican schon durch die riesigen Fensterscheiben der Galerie Capitain Petzel an der Karl-Marx-Allee 45: Die Welt als Flagge, als Piktogramm. Seit den Siebzigern arbeitet Matt Mullican mit einem präzisen Zeichensystem. Rot. Schwarz. Weiß. Gelb. Blau. Grün. In klaren, knappen Symbolen und Farben versinnbildlicht er den Prozess der Wahrnehmung, bildet Grundsätzliches ab: das Subjekt, das Objekt, die Welt, die Elemente. Für Mullican sind Flaggen die am Schnellsten zu verarbeitenden Bilder. Manche geben eine Kosmologie in konzentrischen Kreisen wieder. In anderen glaubt man kultische Zeichen zu entdecken.

Die „Verdosung der Welt“

Ähnlich lapidar und zugleich markant wirkt die hallenfüllende Installation des konzeptuellen Bildhauers Manfred Pernice in der Galerie Neu, Linienstraße 110 abc. Der 1963 in Hildesheim geborene Wahlberliner hat seine berühmten sperrigen Dosen (auch als „Verdosung der Welt“ bezeichnet), die Stapelungen, Barrieren und Kisten aus 15 Jahren hingestellt wie in einer Abstellkammer. Jetzt wird das Sperrgut zu einer unterhaltsamen Bestandsaufnahme und Selbstbefragung, an der Wand durch ein blaues Licht ironisch beschienen vom klassischen Schöngeist Goethe.

Galerie Neu Sperrige Kisten und darüber Goethes Geist: Detail der Ausstellung von Manfred Pernice in der Galerie Neu

Bei Dittrich&Schlechtriem in der Linienstraße 23 lässt der in Genf lebende Franzose Thomas Liu Le Lann, Jahrgang 1992, seine „Soft Heroes“ auf putzigen Dreirädern Ringelreihen fahren. Diese sieben kleinen Kumpel seines Wiener Freundes Milo sind schwächliche Bubble-Tea-Vanillemilchshake-Monster mit Narrenkappen und in PMS-Shirts, mit überlängten Extremitäten aus Stoff und Plastik, mit Regenbogenmuster und Schottenkaro. Die bizarre Haute Couture wird begleitet von einer riesigen rosa Schnuller-Skulptur aus edlem Glas. Welch popartig-boshafte Befragung des tradierten Männlichkeits-Bildes zwischen Macho und Weichling: Wann ist ein Mann ein Mann?

Galerie Dittrich & Schlechtriem Der junge Franzose Liu Le Lann lässt „Milos Freunde“ im Kreis fahren, nach dem Motto: Bloß nie erwachsen werden!

Umso femininer ist das Gesamtkunstwerk der Amerikanerin Pae Whites im Hof und in der Halle der Galerie neugerriemschneider, Linienstraße 155. Aus Stein ließ sie von mexikanischen Bildhauern all jene Tiere meißeln, die in der kalifornischen Natur letztes Jahr bei den verheerenden Waldbränden umgekommen sind, darunter uralte Schildkröten. Von der Decke schweben Textilminiaturen mit Tierpräparaten und metallisch irisierende Keramik-Reliefs an den Wänden erzählen von der Einzigartigkeit der bedrohten Natur, die wir Menschen, das ist die universale Botschaft dieser Arbeiten, schleunigst in Ruhe lassen sollten, wenn die Erde eine Zukunft haben soll.

Knappes Resümee dieser Stippvisite: Gerade erleben wir das wohl disziplinierteste Kunst-Ereignis, das es je gab. Paradoxerweise ist bei diesem 17. Gallery Weekend in erster Linie der Negativtest der Shootingstar. Wer ihn dabeihat, wird mit beeindruckender Kunst belohnt.

Alle Ausstellungen des 17. Gallery Weekends laufen bis noch bis Juni und länger. Infos: www, gallery-weekend-berlin.de