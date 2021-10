„The Cool and the Cold“ liest sich krachig. Was dann kommt, ist effektvoll-populistisch. 31 Jahre nach Ende des Kalten Krieges gibt es im Berliner Gropius-Bau eine Schau, welche die politische Eiszeit eher illustriert, denn erklärt: Malerei aus den USA und der Sowjetunion 1960–1990. Es ist ein Parcours, der von westlicher Kunstfreiheit einerseits und ideologischem Kreml-Dogma – und auch Unbotmäßigkeit – andererseits erzählt. Und wir wissen, dass sich zwischen USA und Russland seitdem kaum Freundschaft entwickelt hat.