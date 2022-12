Ein Traum von Kunst in der komplexen Welt: Turner-Preisträgerin Veronica Ryan

Die Nacht zum Donnerstag brachte eine Überraschung für die Kunstwelt: In der Liverpooler St. George’s Hall wurde, von der BBC übertragen, der diesjährige Turner-Preis (25.000 Pfund, ca. 29.000 Euro) verkündet. Diesmal ist es kein Kollektivpreis, auch keine paritätische Aktion der Aufteilung des Preisgeldes unter allen Bewerbern wie in den letzten Jahren.

Die Jury hatte zwar, wie gehabt, über die an diesem Ort ausgestellten Kunstwerke von vier Kandidatinnen und Kandidaten zu befinden. Nun ist die 66-jährige Bildhauerin Veronica Ryan, Kind karibischer Einwanderer von der Insel Montserrat, aufgewachsen in London, die Auserwählte. 20 Jahre lang wurde ihre Kunst (aus Geldmangel nutzte sie oftmals dafür Lumpen und Müll) kaum wahrgenommen. Doch ihr Traum von Kunst in unserer heutigen komplizierten, komplexen und krisengeschüttelten Welt war und ist ein überzeugendes Statement. „Faszinierend und dynamisch“, so fasst Helen Legg, Direktorin der Tate Liverpool ihre Begeisterung in zwei Worte.

Ryan verwendet für ihre Skulpturen und Objekte Materialien wie Ton, Bronze, Federn, Steine, Samen, Vulkanasche, Fischernetze. Sinnlich anschaulich macht sie brisante gesellschaftliche Probleme wie Vertreibung, Gewalt, Entfremdung von der Natur zum Thema; berührt und appelliert mit stillen, poetischen Mitteln. Ein Arbeitsaufenthalt auf der ehemaligen irischen Gefängnisinsel Spike Island inspirierte sie zu auf den ersten Blick erkennbaren Formen: Essensbehälter, Früchte, Federn, Papier. Diese Gegenstände formte sie um, lud sie auf mit Informationen über die Ursachen von Migration, von Unfreiheit und auch den harten Folgen der Corona-Pandemie.