Noch gut vier Wochen lang bleibt es spannend. Aber dann, mit dem Start der Berlin Art Week ab 14. September erfährt die Kunstszene der Stadt, wer der diesjährige Sieger ist, wer den vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) und dem Landesverband Berliner Galerien (lvbg) zum nunmehr sechsten Mal ausgelobten VBKI-Preis bekommt.

Soeben hat die Jury drei junge Galerien nominiert: Office Impart, Thomas Fischer und Soy Capitán. Zur Ehrung bekommt der Gewinner 10.000 Euro, gutes Geld für einen privaten Kunstort, der sich in der schieren Masse der – in Berlin aber als ausgesprochen kollegial bekannten – Konkurrenz behaupten und zudem sein ehrgeiziges Programm durchziehen will. Nicht zuletzt, das betonen die Auslober, soll mit dem Preis der Kunstplatz Berlin auf dem internationalen Handelsparkett gestärkt werden und diese demokratische Protektion brauchen natürlich vor allem junge Galeristinnen und Galeristen, die sich erst einmal etablieren müssen.

Wer sind die drei Preis-Kandidaten?

Vor fast vier Jahren gründeten Johanna Neuschäffer und Anne Schwanz in der Waldenseestraße in Moabit ihr Office Impart. Ihr erklärtes Ziel: Eine Alternative zum klassischen Kunsthandelsmodell: Flexibilität, kein fester Künstlerstamm, freie Ausstellungsformate, viele Kooperationen. Digitalisierung. Und ein großes Netzwerk.

Thomas Fischer, inzwischen in der Mulackstraße in Mitte ansässig, war seit Gründung seiner Galerie 2011 gleichsam ein Nomade. Trotz der wechselnden Adressen hatte sein Profil Bestand und Erfolg: medienübergreifende Kunst von jungen, noch zu entdeckenden Künstlern und etablierten internationalen Positionen, insbesondere der Konzeptkunst.

Die Galerie Soy Capitán, seit 2011 in der Kreuzberger Prinzessinnenstraße, gilt noch als Geheimtipp. Gerade für Entdecker: Denn das Programm konzentriert sich auf die Erforschung und Präsentation neuer Trends mit starken interdisziplinären, konzeptbasierten und analytischen Ansätzen – im Kern oft mit sozialen Kommentaren.

Also dann, bis zur Berlin Art Week!