Kein deutsches Museum, keine hiesige Kulturinstanz konnte sich bislang entschließen, diesen Schatz zu erwerben: Ein riesiges Konvolut von Brücke-Kunst. Vermutlich lassen es die in der derzeitigen Krisensituation gedrosselten Ankaufsetats nicht zu. Nun passiert das Desaster: Eine ganze, unschätzbare Sammlung kommt unter den Hammer.

Die Expressionismus-Kollektion Gerlinger gilt als einzigartig, handverlesen und dennoch im kunsthistorischen Zusammenhang. Schon als junger Mann hatte der heute 90-jährige Würzburger Unternehmer Hermann Gerlinger begonnen, systematisch eine der wichtigsten Kollektionen des deutschen Expressionismus aufzubauen. Mit Arbeiten von Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleyl, die 1905 in Dresden die Künstlergruppe „Brücke“ gegründet hatten. Hinzu kamen Werke der später beigetretenen Maler Emil Nolde, Max Pechstein, Otto Mueller.

Was Gerlingers kostspielige Leidenschaft und geschätzte Sachkenntnis hervorbrachten, vereint Werke aus allen Schaffensphasen – von den frühesten Anfängen über den gemeinsamen Gruppenstil bis zum individuellen Spätwerk. Diesen Zusammenhang wird die ab diesem Wochenende im Münchner Auktionshaus Ketterer in mehreren Tranchen (bis 2024) stattfindende Auktion gründlich zerreißen. Und in alle Welt verstreuen, schließlich ist Brücke-Expressionismus nach wie vor ein Dauerbrenner auf dem globalen Kunstmarkt. Gerlingers Kollektion umfasst tausend Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Holzschnitte, Radierungen, Lithografien, Skulpturen, zudem zahlreiche Dokumente. Zusammen mit dem Expressionismus-Kenner Heinz Spielmann verfasste Gerlinger ein „Brücke“-Standardwerk.

Die Sammlung war im Laufe der Zeit in drei Museen als Dauerleihgabe zu sehen: auf Schloss Gottorf in Schleswig, im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), zuletzt im Buchheim-Museum in Bernried. Schmerzhaft, wenn nicht fatal war der Abzug der Werke 2017 für das Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale). Die von 1999 bis 2013 amtierende Direktorin Katja Schneider hatte den Sammler für ihr Haus begeistert, Gerlingers Dauerleihgaben auf lange Sicht nach Halle geholt, mit Arbeiten der Gruppe „Blauer Reiter“ sowie Inkunabeln von Lyonel Feininger zusammengebracht und dadurch zu einem Wallfahrtsort für Expressionismus-Fans gemacht.

dpa/Jan Woitas Wo wird das Gemälde nach der Versteigerung der Sammlung Gerlinger landen? „Afrikanische Schale“ (1926) des Brücke-Malers Schmidt-Rottluff.

Die Liebe zwischen Sammler und Museum war dann erkaltet durch die mit Schneiders schnöder Entlassung durch das Land Sachsen-Anhalt wegfallende Kontaktpflege mit dem Sammler. Gerlinger war enttäuscht und eine Vertragsverletzung durch das Haus gab der Beziehung den Rest: Ein Selbstporträt von Schmidt-Rottluff war aus der Obhut der Moritzburg verloren gegangen und der Traum einer langfristigen Leihgabe oder gar einer Schenkung an Halle damit geplatzt.

Die enzyklopädische Dichte und chronologische Kohärenz der Kollektion gilt unter Kennern als einzigartig, nicht nur als museumswürdig, sondern als Ganzes als deutsches Kulturgut erster Güte. Fatalerweise bedeutet die Auktion nun den Abschied. Das Lebenswerk eines Sammlers wird zerstückelt, verstreut. Denn schon jetzt deuten die Auktionsanfragen an, dass Museen bei der Ersteigerung der bedeutendsten Stücke nicht mithalten können. Spitzenwerke werden vermutlich Deutschland verlassen und in Investorentresors in Amerika oder der Golfregion landen. Glanz und Elend eines (deutschen) Kulturgutes. Der greise Sammler Hermann Gerlinger indes bezwingt die Melancholie. Er will mit seiner Passion noch Gutes tun und den Erlös der Stiftung Juliusspital in Würzburg, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Bund Naturschutz spenden.