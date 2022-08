Der Sohn eines Wernigeröder Elektromeisters war vom Harz in die Welt gegangen – um im Alter wiederzukommen. Karl Oppermann war Maler geworden, der die ferne wie die nahe Welt in seine Bilder einbrachte. Die frühe, ideologisch dogmatische DDR verließ er und ging nach West-Berlin, um an der Hochschule für bildende Kunst zu studieren.

Am Donnerstag kam die Nachricht, dass dieser Freiheitssucher, der Weggegangene und Wiedergekommene, schon am 12. August in seiner alten Heimat, bei Wernigerode, gestorben war. Im Oktober wäre er 92 geworden. Er hat, trotz seines schweren Lungenleidens, bis zuletzt gemalt und gezeichnet. Karl Oppermann, für sein Schaffen und sein Engagement für die Kunst 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt, hinterlässt ein vielseitiges, leidenschaftliches Werk, das überall in Europa, in Brasilien, in den USA ausgestellt wurde. Der Ölmalerei mit ihrer Leuchtkraft gab er den Vorzug. Aber auch die Leichtigkeit seiner Aquarelle ist in den Öltafeln zu spüren. Beide Techniken liebte er wegen der dynamischen Pinselführung. Ähnliches gilt auch für seine Zeichnungen, die an die scharf beobachtende Bildsprache der Zwanzigerjahre erinnern.

Gesellschaftskritische Themen

Auf der Suche nach einer freien, weiten Landschaft, deren Natur ihm einen Ausgleich zum Großstadtleben bieten konnte, gaben ihm im Frühwerk der 50er-Jahre der spanische Süden und in den Sechzigern die raue Schönheit der Mittelmeer-Insel Elba die Motive. Zurück in West-Berlin, drangen die politischen und sozialen Probleme der Zeit in seine Sujets, die Studentenunruhen, die Rebellionen der Jugend gegen die NS-Geschichtsverdrängung der Väter und die Konflikte in der Frontstadt. Damals griff er immer wieder das Thema „Flucht und Vertreibung“ auf. Der große Flüchtlingsstrom der Boatpeople von 1985/86 regte ihn zu packenden Gemälden an. Sie sind heute in der Stiftung Karl Oppermann in der Hochschule Harz Wernigerode ständig zu sehen.

Von 1971 bis 1996 war Oppermann Professor an seiner alten Berliner Hochschule, die inzwischen Universität der Künste heißt. Er war glücklich über den Mauerfall und die deutsche Wiedervereinigung. Und es zog ihn zurück in den Harz. Gleich nach seiner Emeritierung ging er samt Familie nach Veckenstedt nahe seiner Geburtsstadt Wernigerode, indes nicht, um das Pensionärsdasein zu genießen, sondern um mehr denn je zu malen – und jungen Leuten Kunst nahezubringen. So gründete er 2007 den Verein „Kinderatelier Harz“, in dem er viele Jahre regelmäßig unterrichtete.

Wurzeln auf dem Blocksberg

Immer wieder dienten der Brocken und die „Blocksberg-Mystik“ als Motive, bei Letzterem auch, um sich gegen rechte Tendenzen in der Gegend zu positionieren. Leidenschaftlich malte Oppermann auch Stillleben. Gemeinsam mit der Hochschule Harz in Wernigerode gründete der Maler 2008 die „Stiftung Karl Oppermann“ mit einem Konvolut großformatiger Ölgemälde. Diese Schenkungen und Dauerleihgaben in der Hochschul-Bibliothek sind nicht nur den Studierenden, sondern der breiten Öffentlichkeit zugänglich. 2009 erweiterte er die Stiftung um ein Porträt Alexander von Humboldts. Und 2010 schenkte er der Kulturstiftung Wernigerode sein gesamtes druckgrafisches Werk. So hat Karl Oppermann den Großteils seines Schaffens dort verankert, wo sein Wurzelgrund war.