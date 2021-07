Staat im ideologischen Sinne ließ der Bildhauer Friedrich B. Henkel – einer der Namhaften im deutschen Osten – zu DDR-Zeiten nicht mit seinen Skulpturen machen. Das traditionell Figurative erweiterte er sinnlich ins Konstruktivistische. Und konstruktivistisch und abstrakt, das war westlich. Umso mehr wurden seine nicht vereinnehmbaren Skulpturen und Reliefs von Sammlern und Kollegen mit Anerkennung bedacht: klassisch, antikebezogen, oft arkadisch im Stil, abstrahierend in der Form, dabei poetisch, zeitlos modern.

Das trifft alles zu, insbesondere auch für Henkels wohl größten Auftrag in seinem Schaffen: das Winckelmann-Denkmal in Stendal. Dabei ist bei diesem aus der Rhön – einer traditionellen Holzbildhauergegend – stammenden Künstler ganz offensichtlich, wie sehr seine streng-schönen und formreduzierten Gebilde aus Alabaster, Marmor oder Kalkstein aus der Anschauung kommen. Meisterhaft übersetzt er das Vokabular der Natur in die Sprache der Kunst. Nicht als Erzähler, mehr als Zeichensetzer.