Was kann Fotografie – als Schule des Sehens und als Funplace?

Wer hat Lust auf eigenes Fotografieren, mit neuen Motiven zu experimentieren und die eigene Kreativität perfekt in Szene zu setzen? Dazu lädt vom 2. bis 4. September die Arena Berlin-Treptow ein, das Herzzentrum der diesjährigen Berlin Photo Week. Sie findet seit 2018 statt und versteht sich als Imaging Festival für alle, die Fotografie lieben.

Die Intention liegt darin, Fotografie als Kulturgut und als gesellschaftlich relevantes Massenphänomen zu definieren und zu zeigen. Der Schwerpunkt liegt dementsprechend auf der Schaffung außergewöhnlicher Foto-Momente.

Namhafte Fotokünstlerinnen und -künstler bieten dem Publikum ihre Installationen, zeigen neue fotografische Perspektiven auf, laden zu Vorträgen und Talk-Runden. Eines der Hauptziele des langen Wochenendes der Fotografie ist es, Menschen für das Medium zu begeistern, ob sie nur gucken oder selbst auf den Auslöser drücken wollen. Die zahlreichen Funplaces in der Arena animieren nicht nur zur eigenen Kreativität, zu außergewöhnlichen Fotos und coolen Selfies, sondern sie thematisieren darüber hinaus auch aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit und Energie. Die Besucherinnen und Besucher können sich im wahrsten Sinne des Wortes „ein Bild machen“ mit dem eigenen Smartphone, der eigenen Kamera oder einer der Kameras, die man sich in der Arena während der Photo Week etwa bei Leica, Nikon oder Sony kostenlos ausleihen kann, ergänzt um umfangreiche Objektiv-Sortimente der Firmen Tamron und Sigma.

MAGNUM PHOTOS

Was hat Fotografie nicht alles zu leisten: Draufblicke, Einblicke, Aussichten und Einsichten. Mal Erhabenes, mal Spektakuläres oder Einzigartiges, was wir entweder noch nie oder so noch nicht gesehen haben. Auf jeden Fall soll Fotografie eine Geschichte erzählen. Zumindest Zeitfetzen zeigen, Ausschnitte der Wirklichkeit. Die Fotografie steht unter hohem Erwartungsdruck, seitdem sie in der Moderne erst zur Kunst und dann zum Massenmedium avancierte, noch einmal verstärkt durch die Digitalisierung und die Selfie-Kultur. Protagonisten mit professionellem Anspruch müssen sich immer mehr aus der Bilderflut herausarbeiten.

Um alle diese Ansprüche geht es auf der Berlin Photo Week. Einen 2,5 Meter hohen Berliner Bären hat der belarussische Illustrator Alex Zhaliba (geflüchtet aus Minsk via Prag nach Berlin) exklusiv für das Event bemalt. Mit klugen Zitaten aus der Welt der Fotografie und der Gesellschaft sowie mit einer Kamera bestückt, bildet der Bär einen Hingucker am Eingang der Arena Berlin. „New to Reality“ heißt das spannende Projekt der ukrainischen Agentur FFFACE.ME für die Foto-Veranstaltung. Sie besteht aus vier interaktiven Zonen. Im Bereich „Art/AR-Galerie“ gibt es eine Schau von Bildern, die durch einen von FFFACE.ME direkt für die Berlin Photo Week entwickelten Filter entstanden sind. Über QR-Codes können die Besucherinnen und Besucher diesen speziellen Bildeffekt selbst ausprobieren. Auf diese Weise kann man auch seine eigenen Fotos durch den AR-(Augmented-Realty)-Filter aufnehmen. Das hört sich kompliziert an, ist aber in der Praxis ganz einfach.

Spektakulär ist die semi-digitale Kleidung, in die vier Schaufensterpuppen gehüllt sind: Um den Effekt zu sehen, scannen die Besucher die QR-Codes und richten ihr Smartphone auf die einzelnen Kleidungsstücke. Sie fotografieren, teilen die Bilder in den sozialen Medien. „Neue Realitäten“ zeigt das Agentur- und Künstlerkollektiv auch im Virtuellen: Es werden Sterne im Umkehrmodus vom Himmel fallen, man begegnet sich selbst und eine Stadt zerfällt in zwei Teile – ein bewusster und beabsichtigter Hinweis der Autorinnen und Autoren auf die aktuellen Kriegszustände in ihrer Heimat Ukraine.

Johanna-Maria Fritz

Zwei in Berlin lebende junge Künstler, Daniel Hölzl und Abie Franklin, wollen mit ihrer Installation „Bycatch“ einen Diskurs rund um die aktuellen Themen Fischereiindustrie, Wasserverschmutzung und vom Menschen geschaffene Grenzen anstoßen. Die Arbeit besteht aus aufblasbaren Objekten in Form von Wellenbrechern, die auf dem Wasser schwimmen und durch ein Fischernetz verbunden sind. Wenn die Gezeiten ein- und ausgehen, verschiebt und dehnt sich die Installation und lenkt die Aufmerksamkeit der Besucher auf zeitliche Veränderungen und wiederkehrende Muster. Die Fotokünstler arbeiteten ausschließlich zusammen mit europäischen Unternehmen, die dazu beitrugen, die Wiederverwertbarkeit des Werks zu gewährleisten und die Transportwege kurz zu halten, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Und dann trifft Urban Art digitale Kunst: Das Berliner Künstlerkollektiv „Die Dixons“ lässt mit den Mitteln von 2D, 3D, Augmented Reality, Virtual Reality und Mapping in Kooperation mit analog arbeitenden Fotofans eine digitale Metaebene entstehen, die von den Besucherinnen und Besuchern mittels einer eigens für diese Anwendung entwickelten App sichtbar gemacht wird. Das verspricht ein besonderes visuelles Erlebnis.

Die „mobile Dunkelkammer“ bietet noch ein echtes Abenteuer: Wie bei einem Fotoautomaten lassen sich die Leute analog porträtieren; anschließend wird das Bild in einem ausgebauten Bus entwickelt. Die Porträtierten erhalten ihr persönliches Bild kostenlos zum Mitnehmen. Außerdem zeigen die Spezialisten der Initiative „analogue now“, wie man mit einer Großformatkamera fotografiert und geben einen Einblick in die Faszination der analogen Fotografie.

Alle Infos und Tickets unter berlinphotoweek.com. Die Helmut-Newton-Stiftung im Museum für Fotografie, Jebenstr. 2, und die Stiftung Reinbeckhallen Oberschöneweide, Reinbeckstr. 11, widmen ihre Ausstellungen der legendären Fotografenagentur Magnum, zu sehen bis 20. November.