Am Abgrund der Bilder in St. Matthäus: Warum, Gott, hast Du das zugelassen?

Blick in die St.-Matthäus-Kirche mit Michael Anthony Müllers Installation „Am Abgrund der Bilder“ Studio M. A. Müller/Galerie Thomas Schulte/Frank Sperling

Im Rummel des vergangenen Berliner Gallery Weekends mag die monumentale Raumarbeit des Deutsch-Briten Michael Anthony Müller in der Kunstkirche St. Matthäus am Kulturforum etwas untergegangen sein. Da und dort aber war davon die Rede, denn diese Arbeit spaltet die Gemüter. Die einen finden es spannend, wie der 52-Jährige mit dem berühmten Birkenau-Zyklus des 91-jährigen Weltstars Gerhard Richter in einen kritischen Dialog tritt. Andere halten das für epigonal, und noch anderen ist es Anmaßung, ja fast Majestätsbeleidigung.