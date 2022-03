Nie gab es in Deutschland eine große Ausstellung von Kunst aus der Ukraine. Dabei wäre das, wie der Blick durch die Onlinekataloge von Museen in Kiew, Odessa, Lwiw oder Charkiw blitzschnell zeigt, ohne Weiteres und auf allerhöchstem Niveau möglich gewesen. Es gab offenbar auch immer wieder Angebote ukrainischer Museen. Doch wurden diese in Deutschland, wie eine Umfrage der Berliner Zeitung ergab, mit freundlichen Worten entweder auf die lange Bank geschoben oder, selbstverständlich mit Bedauern, abgesagt. Man bleibe aber gerne in Kontakt.