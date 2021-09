Anfangs war es eine marode Margarinefabrik mit Innenhof und Seitenflügeln. Mittlerweile sind es die weltweit renommierten KW Institute for Contemporary Art. Die KW e.V. demonstrieren ihre Bedeutung selbstbewusst mit eigener Flagge – die beiden Initiale links und rechts des Tores vom denkmalgeschützten Vorderhaus Auguststraße 69, im einstigen Scheunenviertel. Der geschichtsträchtige Ort vor allem jüdischen Lebens – bis zum Zivilisationsbruch der Nazis – wurde 1991 Mittelpunkt der aktuellen internationalen Kunst im Berliner Osten. Von hier ging alles aus, was die üppige Szene der Stadt prägt und wie ein Magnet wirkte.

An diesem Wochenende wird der 30. Geburtstag gefeiert, mit Ausstellungen, Performances und einer Publikation (Distanz-Verlag), die das geschwinde Erwachsen-Werden der Instanz erzählt. Als der vor Tagen überraschend zum Direktor der Neuen Nationalgalerie berufene Klaus Biesenbach die Kunst-Werke 1991 mit Gleichgesinnten aus der Taufe hob, passierte das in wildromantischem Ambiente. Die abgeseiften Wände rochen noch streng nach Margarine. Das störte keinen. Es war Gründerzeit. Die kreative Freiheit schien unendlich. Der Berlin-Mythos regierte. Das explosionsartige Wachstum beruhte auf dem Überfluss an leeren Räumen im Osten und die Mieten ein Klacks. Für den Rest sorgte die damalige kreative Do-it-Grundstimmung.